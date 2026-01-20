  1. Clients Privés
Résolution des conflits Et si Vladimir Poutine rejoignait le «conseil de paix» de Donald Trump ?

ATS

20.1.2026 - 06:53

Le président américain Donald Trump a confirmé lundi avoir invité son homologue russe Vladimir Poutine à rejoindre le «conseil de la paix», qu'il veut créer à sa main pour oeuvrer à la résolution des conflits dans le monde, en concurrence avec l'ONU.

Vladimir Poutine pourrait intégrer le «conseil de la paix» de Donald Trump.
ats

Keystone-SDA

20.01.2026, 06:53

20.01.2026, 07:05

«Oui, il a été invité», a répondu M. Trump à un journaliste en Floride qui lui demandait s'il avait invité le dirigeant russe à rejoindre cet organisme, où le billet d'entrée serait d'un milliard de dollars pour un siège permanent.

Le président américain a menacé dans la foulée d'imposer des droits de douane sur les vins et champagnes français en réponse au refus de son homologue Emmanuel Macron de rejoindre ce «conseil».

«Je vais mettre 200% de droits de douane sur ses vins et champagnes. Et il y adhérera. Mais il n'est pas obligé d'y adhérer», a-t-il déclaré à des journalistes en Floride.

L'entourage d'Emmanuel Macron a indiqué lundi à l'AFP que la France «n'entend pas donner suite favorable» à ce stade à l'invitation reçue pour rejoindre un «conseil de paix».

«Une alternative payante au Conseil de sécurité». Un ticket d'entrée à un milliard de dollars pour siéger au «Conseil de paix» de Trump

