Gaza Reconnaissance de la Palestine : Londres annoncera sa décision dimanche

ATS

21.9.2025 - 10:43

Le Premier ministre britannique Keir Starmer annoncera dimanche sa décision sur la reconnaissance par le Royaume-Uni d'un Etat palestinien. L'annonce pourrait fortement déplaire à Israël et aux Etats-Unis.

Keir Starmer va rendre sa décision ce dimanche (archives).
Keir Starmer va rendre sa décision ce dimanche (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.09.2025, 10:43

21.09.2025, 10:52

Keir Starmer avait annoncé en juillet que son pays allait reconnaître un Etat palestinien, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza. «Le Premier ministre annoncera sa décision plus tard dans la journée, en regardant si ces conditions ont été remplies», a indiqué le vice-Premier ministre David Lammy sur la BBC.

