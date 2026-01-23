  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Meurtre d'un patron d'assurance Etats-Unis : le procès de Luigi Mangione s’ouvrira le 8 septembre

Basile Mermoud

23.1.2026

Le procès fédéral de Luigi Mangione, suspecté du meurtre du patron du plus gros groupe d'assurance santé américain à New York en 2024, s'ouvrira le 8 septembre avec la sélection des jurés, selon les médias américains ABC et CBS vendredi.

M. Mangione est devenu pour certains le symbole de la colère profonde que des Américains éprouvent à l'encontre des entreprises d'assurance santé (archives).
M. Mangione est devenu pour certains le symbole de la colère profonde que des Américains éprouvent à l'encontre des entreprises d'assurance santé (archives).
AFP

Agence France-Presse

23.01.2026, 20:42

Les débats débuteront le 13 octobre si la justice exclut la peine de mort comme sanction possible. Dans le cas contraire, ils commenceraient le 11 janvier 2027, a indiqué la juge Margaret Garnett lors d'une audience.

Agé de 27 ans, ce fils d'une famille aisée de Baltimore (Maryland, est) est accusé d'avoir tiré de sang-froid sur le directeur de UnitedHealthcare, Brian Thompson, 50 ans, dans une rue de Manhattan le 4 décembre 2024.

Meurtre d'un PDG d'assurance. Aux Etats-Unis, l'arrestation de Luis Mangione remise en questions

Meurtre d'un PDG d'assuranceAux Etats-Unis, l'arrestation de Luis Mangione remise en questions

M. Mangione, qui se serait ensuite enfui à vélo, a été arrêté cinq jours plus tard dans un McDonald's à Altoona, en Pennsylvanie, à environ 370 kilomètres du lieu du crime, grâce à un signalement d'un membre du personnel.

Il est devenu pour certains le symbole de la colère profonde que des Américains éprouvent à l'encontre des entreprises d'assurance santé, accusées de privilégier leurs profits au détriment des soins et de refuser ou de faire traîner des remboursements.

«Il allait d'un étage à l'autre». Terreur à New York: un homme ouvre le feu dans un gratte-ciel

«Il allait d'un étage à l'autre»Terreur à New York: un homme ouvre le feu dans un gratte-ciel

Dans le cadre d'une autre procédure pour meurtre menée au niveau de l'Etat, M. Mangione encourt la prison à perpétuité. La date de ce procès n'a pas encore été fixée.

Dans les deux cas, il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Ses passages au tribunal sont systématiquement accompagnés de la présence de supporteurs, le plus souvent des jeunes femmes.

Les plus lus

La charge de Trump contre la Suisse décortiquée
«Je suis sidéré» - L’arrestation d’un garçon de 5 ans choque jusqu’à Genève
Les États-Unis se préparent à une gigantesque tempête hivernale
La plainte pour agressions sexuelles contre Julio Iglesias classée
Marco Odermatt : «Cette année, je laisse moins de place aux émotions»
Lagarde surprend à Davos: «Merci à ceux qui critiquent l’Europe»