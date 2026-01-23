Le procès fédéral de Luigi Mangione, suspecté du meurtre du patron du plus gros groupe d'assurance santé américain à New York en 2024, s'ouvrira le 8 septembre avec la sélection des jurés, selon les médias américains ABC et CBS vendredi.

M. Mangione est devenu pour certains le symbole de la colère profonde que des Américains éprouvent à l'encontre des entreprises d'assurance santé (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Les débats débuteront le 13 octobre si la justice exclut la peine de mort comme sanction possible. Dans le cas contraire, ils commenceraient le 11 janvier 2027, a indiqué la juge Margaret Garnett lors d'une audience.

Agé de 27 ans, ce fils d'une famille aisée de Baltimore (Maryland, est) est accusé d'avoir tiré de sang-froid sur le directeur de UnitedHealthcare, Brian Thompson, 50 ans, dans une rue de Manhattan le 4 décembre 2024.

M. Mangione, qui se serait ensuite enfui à vélo, a été arrêté cinq jours plus tard dans un McDonald's à Altoona, en Pennsylvanie, à environ 370 kilomètres du lieu du crime, grâce à un signalement d'un membre du personnel.

Il est devenu pour certains le symbole de la colère profonde que des Américains éprouvent à l'encontre des entreprises d'assurance santé, accusées de privilégier leurs profits au détriment des soins et de refuser ou de faire traîner des remboursements.

Dans le cadre d'une autre procédure pour meurtre menée au niveau de l'Etat, M. Mangione encourt la prison à perpétuité. La date de ce procès n'a pas encore été fixée.

Dans les deux cas, il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Ses passages au tribunal sont systématiquement accompagnés de la présence de supporteurs, le plus souvent des jeunes femmes.