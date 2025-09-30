  1. Clients Privés
Etats-Unis Les manifestants propalestiniens sont illégalement censurés

ATS

30.9.2025 - 22:56

Le gouvernement Trump musèle illégalement le mouvement de solidarité avec les Palestiniens de Gaza face à Israël sur les campus universitaires en arrêtant et en tentant d'expulser des étudiants étrangers pour leur seul discours, conclut mardi un juge fédéral américain.

Donald Trump a lancé une offensive contre les grandes universités américaines, les accusant de laisser prospérer sur leurs campus des mouvements de soutien aux Palestiniens (archive).
Donald Trump a lancé une offensive contre les grandes universités américaines, les accusant de laisser prospérer sur leurs campus des mouvements de soutien aux Palestiniens (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.09.2025, 22:56

Ce juge de Boston (nord-est) considère que la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, et le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, «ont abusé des larges pouvoirs de leurs services pour lancer des procédures d'expulsion contre des étrangers propalestiniens essentiellement en raison de leur discours politique protégé par la Constitution».

Il cite notamment les cas de Mahmoud Khalil, militant propalestinien de l'université Columbia à New York, ou de l'étudiante turque Rumeysa Ozturk, doctorante de l'université Tufts dans le Massachusetts, tous deux arrêtés en mars par des agents de la police de l'immigration (ICE) et relâchés après de longs mois de détention.

«J’ai mis fin à plus de huit guerres». Pour Trump, ne pas recevoir le Nobel serait une «grande insulte»

«J’ai mis fin à plus de huit guerres»Pour Trump, ne pas recevoir le Nobel serait une «grande insulte»

L'objectif de telles procédures est de «réprimer les manifestations étudiantes propalestiniennes et de terroriser d'autres propalestiniens étrangers (ou autres) se trouvant dans une situation similaire afin de les réduire au silence au motif que leurs opinions n'étaient pas les bienvenues», estime le juge.

Egalité constitutionnelle

Or contrairement à l'interprétation qu'en fait le président Donald Trump, le Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis, qui garantit la liberté d'expression, s'applique à tous, qu'ils soient américains ou non, souligne le juge.

«La liberté d'expression de personne n'est illimitée, bien sûr, mais ces limites sont les mêmes pour tous, citoyens aussi bien qu'étrangers», selon le texte de la décision.

Au cours du procès, des responsables des services d'investigation du ministère de la Sécurité intérieure ont témoigné s'être largement appuyés pour déterminer les personnes à cibler sur des listes de milliers de noms établies par des organisations pro-israéliennes, observe le magistrat.

Gaza: un accord en 20 points. Trump offre à Netanyahu un plan clé-en-main et «l'un des plus beaux jours de la civilisation»

Gaza: un accord en 20 pointsTrump offre à Netanyahu un plan clé-en-main et «l'un des plus beaux jours de la civilisation»

Tel était ainsi le cas de Mahmoud Khalil et de Rumeysa Ozturk, tous deux publiquement dénoncés par notamment l'organisation baptisée «Canary Mission».

«Nous ne sommes pas et nous ne devons pas devenir un pays qui emprisonne et expulse les gens parce que nous avons peur de ce qu'ils ont à nous dire», s'inquiète le juge.

Donald Trump a lancé une offensive contre les grandes universités américaines, les accusant de laisser prospérer sur leurs campus des mouvements de soutien aux Palestiniens face à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, qu'il assimile à des manifestations d'antisémitisme.

Les Etats-Unis sont à moins de 12 heures de la paralysie budgétaire