Le directeur de cabinet du ministre américain des Finances doit devenir début octobre numéro 2 du Fonds monétaire international (FMI), annonce jeudi l'institution basée à Washington. La nomination doit encore être approuvée par le conseil d'administration du Fonds.

Dan Katz épaule depuis le début de l'année le secrétaire au Trésor Scott Bessent (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Selon un communiqué, la directrice générale du Fonds, Kristalina Georgieva, souhaite que Dan Katz prenne ses fonctions le 6 octobre. La veille, une source requérant l'anonymat avait prévenu l'AFP que M. Katz était bien placé pour occuper le poste de directeur général adjoint de l'organisation financière, vacant depuis fin août.

Dan Katz épaule depuis le début de l'année le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Ce dernier est l'un des ministres clés du gouvernement de Donald Trump, en pointe dans les négociations commerciales qui ont suivi l'annonce par l'exécutif américain de droits de douane massifs sur les produits importés, mais aussi dans l'élaboration d'un partenariat économique avec l'Ukraine.

Les Etats-Unis sont le premier actionnaire du FMI. Par convention, ils proposent un candidat au poste de directeur général adjoint. C'est en revanche traditionnellement l'Europe qui choisit le directeur général de l'organisation.

Banquier d'affaire

Diplômé de l'université Yale, M. Katz a travaillé par le passé comme banquier d'affaires chez Goldman Sachs. Il avait aussi eu des responsabilités au Trésor pendant le premier mandat de M. Trump.

En avril dernier, Scott Bessent avait éreinté le FMI et la Banque mondiale, les appelant à «se concentrer sur les besoins» des Etats membres. Il avait reproché au FMI d'employer «une part disproportionnée de son temps et de ses ressources à travailler sur le réchauffement climatique, le genre ou les questions sociales».

«Dan croit fermement au rôle important que joue le Fonds pour aider nos pays membres à assurer leur stabilité économique et financière en cette période de transformations majeures de l'économie mondiale», affirme Kristalina Georgieva, citée dans le communiqué.

«Sa capacité à nouer des relations avec un large éventail d'interlocuteurs sera un atout important pour le Fonds», ajoute-t-elle. «Le FMI joue un rôle indispensable au coeur du système monétaire international», souligne de son côté M. Katz.