Minneapolis Etats-Unis : un policier de l'immigration abat une femme

ATS

7.1.2026 - 19:49

Un policier américain de l'immigration a abattu une femme ayant tenté de le percuter, lui et ses collègues, avec son véhicule lors d'une opération à Minneapolis, dans le nord du pays, a affirmé mercredi le ministère de la Sécurité intérieure, évoquant un «acte de terrorisme intérieur».

Law enforcement officials respond to the scene of a shooting in Minneapolis, on Wednesday, Jan. 7, 2026. (Alex Kormann/Star Tribune via AP)
AP

Keystone-SDA

07.01.2026, 19:49

Alors que des agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) menaient «des opérations ciblées à Minneapolis, des émeutiers ont commencé à bloquer les agents et l'une de ces émeutières violentes a transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer – un acte de terrorisme intérieur», écrit le ministère dans un communiqué.

«Offre spéciale fêtes». Le cadeau de l'administration Trump aux sans-papiers

«Offre spéciale fêtes»Le cadeau de l'administration Trump aux sans-papiers

«Un agent de l'ICE, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et pour la sécurité du public, a tiré des coups de feu en état de légitime défense», poursuit le ministère. Il a touché la femme, qui est décédée des suites de ses blessures.

Les opérations de contrôles menées par la police de l'immigration depuis des mois à travers les Etats-Unis pour renforcer les mesures d'expulsion de sans-papier provoquent régulièrement des mobilisations de personnes opposées à cette politique migratoire, qui tentent parfois d'empêcher les opérations de la police.

