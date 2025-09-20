Un procureur fédéral ayant refusé d'engager des poursuites contre des adversaires de Donald Trump a présenté sa démission vendredi, quelques heures après que le président américain a publiquement réclamé son départ, selon les médias américains.

Erik Siebert a présenté sa démission vendredi soir.

«Je veux qu'il parte», avait déclaré le milliardaire républicain, en réponse à un journaliste qui lui demandait dans le Bureau ovale s'il souhaitait le renvoi du procureur fédéral du district est de Virginie, Erik Siebert.

Ce dernier a présenté sa démission vendredi soir, ont rapporté plusieurs médias. Erik Siebert avait récemment estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites pour fraude contre la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, selon le Washington Post.

Adversaire farouche de Donald Trump, Mme James avait fait condamner le président à une très lourde amende de près d'un demi-milliard de dollars avant son retour à la Maison Blanche.

Cette condamnation pour fraude avait finalement été annulée fin août par une cour d'appel de l'Etat de New York, qui avait estimé que l'amende était «excessive».

Letitia James avait annoncé son intention de faire appel de cette décision.

Selon les médias américains, Erik Siebert avait également refusé de poursuivre un autre ennemi de Donald Trump, l'ancien directeur du FBI, James Comey.

Brutalement limogé en 2017, alors qu'il enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne de Donald Trump, M. Comey est notamment accusé par celui-ci d'avoir menti au Congrès.