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«De fusils et des mitrailleuses lourdes» Ethiopie : au moins 11 civils tués en Oromia par des hommes armés

Angelica Zermatten

6.6.2026

Au moins 11 civils, et peut-être beaucoup plus, ont été tués par des hommes armés sur plusieurs jours dans la région éthiopienne de l'Oromia, ont affirmé samedi à l'AFP trois témoins, les autorités fédérales accusant l'Armée de libération oromo (OLA), un groupe rebelle, sans donner de bilan.

L'Armée de libération oromo (OLA) est classée comme «organisation terroriste» par les autorités.
L'Armée de libération oromo (OLA) est classée comme «organisation terroriste» par les autorités.
KEYSTONE

Agence France-Presse

06.06.2026, 16:19

Une source médicale a évoqué jusqu'à 56 morts et 50 blessés, disant craindre encore plus de victimes. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ce bilan.

Depuis 2018, les forces fédérales affrontent l'Armée de libération oromo (OLA), classée «organisation terroriste» par les autorités. L'OLA dit lutter pour les droits des quelque 40 millions d'habitants de l'Oromia, région la plus grande et la plus peuplée du pays où se trouve la capitale, Addis Abeba. L'OLA avait annoncé son intention de perturber les élections législatives dans le pays d'Afrique de l'Est, qui se sont tenues le 1er juin.

Tiksa (son prénom a été modifié, comme pour les autres témoins interrogés par l'AFP) habite le district d'Arsi, à environ 170 km au sud d'Addis Abeba. Il affirme que des assaillants munis de fusils ont attaqué fin mai son village d'Eleta Chefa. «Au total, 11 personnes que je connaissais personnellement ont été tuées dans l'attaque», dit-il.

Le bilan des attaques, menées entre le 31 mai et le 3 juin contre plusieurs localités, est confirmé par Abel, autre résident d'Eleta Chefa, qui explique que les assaillants ciblaient en priorité les chrétiens orthodoxes et des musulmans «qui tentaient de nous défendre».

«Ma maison a été complètement brûlée»

«Ma maison a été complètement brûlée lors de l'attaque, tandis que ma récolte et mon bétail ont également été entièrement pillés. Je n'ai plus rien aujourd'hui, à l'exception des chaussures et des vêtements que je porte», se désole-t-il. Ces deux sources ont pointé du doigt la responsabilité de l'OLA.

Amanuel, qui travaille dans une institution médicale et a recueilli des victimes de plusieurs localités, a de son côté dénombré 56 morts et 50 blessés.

Il dit s'attendre «à ce que ces chiffres augmentent encore car de nombreuses personnes sont toujours déplacées et dispersées dans les forêts, cachées dans des églises ou logées chez des proches». L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ce bilan.

«Les blessures  (...) ont été causées par des balles de fusil, des mitrailleuses lourdes, ainsi que des décès par des objets tranchants comme des couteaux et des machettes», a décrit Amanuel.

Dans un communiqué publié vendredi, le bureau du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a présenté ses «condoléances» à ceux qui ont perdu des «proches» dans ces attaques, avant d'accuser l'OLA. Le communiqué ne fournit aucun bilan. Jeudi sur X, l'OLA avait de son côté accusé les autorités fédérales d'avoir «encouragé et attisé les violences communautaires».

Évalués à quelques milliers d'hommes en 2018, les effectifs de l'OLA ont largement augmenté ces dernières années. Mais les observateurs estiment la rébellion insuffisamment organisée et armée pour représenter une réelle menace pour le pouvoir fédéral éthiopien, bien que la capitale fédérale soit enserrée par l'Oromia.

La zone d'Arsi avait déjà été le théâtre d'attaques. En novembre 2023, au moins 30 civils avaient été tués par des assaillants non identifiés.

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