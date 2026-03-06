  1. Clients Privés
Guerre au Moyen-Orient Etihad et Emirates desservent à nouveau Zurich de manière limitée

ATS

6.3.2026 - 08:17

Après de nombreuses annulations de vols en raison de la guerre contre l’Iran, les premières compagnies aériennes de la région en crise reprennent progressivement leurs liaisons vers Zurich. Un avion d’Etihad Airways devrait à nouveau atterrir à Zurich vendredi soir.

Un Boeing 787-9 Dreamliner d'Etihad de l'aéroport de Zurich. (archives).
Un Boeing 787-9 Dreamliner d’Etihad de l’aéroport de Zurich. (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 08:17

06.03.2026, 08:33

Il s'agira du premier atterrissage depuis les perturbations. Pour la liaison entre Abou Dhabi et Zurich, une rotation quotidienne en soirée est prévue pour le moment, a indiqué vendredi le centre d’opérations de l’aéroport de Zurich en réponse à une demande de l’agence de presse Keystone-ATS. Il s’agit du vol EY 141, qui atterrit à Zurich à 19 h 50 et repart à 21 h 20. L’appareil utilisé sera un Boeing Dreamliner offrant plus de 200 places passagers.

Cette organisation s’appliquera également samedi. En temps normal, la compagnie assure la liaison trois fois par jour, avec un avion long-courrier et deux appareils plus petits de type A321. Les deux autres vols restent annulés.

La décision de reprendre les vols a été prise en concertation avec les autorités après une analyse de sécurité approfondie, a indiqué Etihad sur son site web. La compagnie continue de surveiller la situation de près et n’effectuera des vols que si tous les critères de sécurité peuvent être respectés.

Frappes «intensifiées». Plus de trente navires iraniens coulés par les Etats-Unis

Frappes «intensifiées»Plus de trente navires iraniens coulés par les Etats-Unis

Emirates a repris les vols depuis jeudi

La compagnie Emirates a également repris partiellement ses opérations vers Zurich. Un vol de Dubaï à Zurich a déjà eu lieu jeudi soir, selon l’aéroport. Un avion qui était resté bloqué à Zurich est auparavant reparti vers Dubaï sans passagers. En revanche, un appareil de Qatar Airways se trouve toujours à Zurich.

Sur son site internet, Etihad a annoncé qu’en plus de Zurich, les villes de Francfort, Londres, Madrid, Milan, Paris et Rome seraient également de nouveau desservies. Les passagers disposant de réservations existantes seront reprogrammés dès que possible.

La cause des nombreuses annulations de vols est l’escalade du conflit avec l’Iran survenue le week-end dernier. Plusieurs pays du Moyen-Orient avaient alors fermé temporairement leur espace aérien.

Des dizaines de milliers de personnes qui passaient leurs vacances dans la région ou utilisaient les aéroports locaux comme hubs pour leurs correspondances se sont retrouvées bloquées. Parmi elles figurent environ 4800 voyageurs suisses, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

