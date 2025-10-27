  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Eurofighters Starmer annonce un gros contrat avec la Turquie

ATS

27.10.2025 - 18:20

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi à Ankara qu'un accord avait été trouvé avec la Turquie pour la vente de 20 avions de combat Eurofighters.

Keir Starmer (à gauche) et Recep Tayyip Erdogan (à droite) ont trouvé un accord pour la vente de 20 avions de combat Eurofighters.
Keir Starmer (à gauche) et Recep Tayyip Erdogan (à droite) ont trouvé un accord pour la vente de 20 avions de combat Eurofighters.
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 18:20

27.10.2025, 19:01

Au côté de M. Starmer, le président Erdogan s'est félicité de cet accord, qui représente selon lui «un nouveau symbole» des relations stratégiques entre Ankara et Londres.

Le ministère britannique de la Défense a lui souligné qu'il s'agissait du «plus gros contrat d'avions de combat depuis une génération», précisant que "les premières livraisons devraient intervenir en 2030.

Le dirigeant britannique a justifié ce contrat, estimé par Londres à huit milliards de livres (9,2 milliards d'euros), en soulignant lors d'une cérémonie de signature que la Turquie défendait «le flanc sud-est de l'Otan». Cette commande garantira selon Londres 20.000 emplois au Royaume-Uni.

Le chef de l'Etat turc, désireux de moderniser la flotte aérienne de son pays, souhaite acquérir une quarantaine de ces appareils construits par un consortium de quatre pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne). Son ministre de la Défense, Yasar Güler, a indiqué que la Turquie souhaitait en acquérir 12 auprès du Qatar et autant auprès d'Oman.

Selon une source sécuritaire turque interrogée par l'AFP et s'exprimant sous couvert d'anonymat, Londres a remis lundi deux Eurofighters à la Turquie.

Eurofighters VS F-35

Ankara, qui avait d'abord privilégié les F-35 américains, a orienté ces dernières années son intérêt vers les Eurofighters après avoir été exclu du programme américain pour avoir fait l'acquisition du système russe de défense antiaérienne S-400.

L'Allemagne, qui s'opposait initialement à la vente d'Eurofighters à la Turquie en raison du soutien inconditionnel d'Ankara au Hamas dans sa guerre face à Israël, a levé son veto en juillet. Le chancelier allemand Friedrich Merz doit être reçu jeudi à Ankara par M. Erdogan.

La semaine dernière, le chef de l'Etat turc avait également discuté de l'acquisition d'Eurofighters d'occasion à Doha avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Le dirigeant qatari doit lui aussi se rendre mardi à Ankara pour aborder ce sujet, a indiqué la source sécuritaire turque interrogée par l'AFP.

Le Qatar avait en 2017 commandé 24 Eurofighters, et les deux derniers appareils devaient être livrés à Doha d'ici la fin de l'année, selon des experts. Selon certains experts, les deux avions remis lundi à Ankara sont ces deux appareils initialement destinés au Qatar.

Les plus lus

Accès à Nicolas Sarkozy refusé à deux députés LFI
La Jamaïque se prépare au pire ouragan de son histoire
«Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico
Cyberharcèlement de Brigitte Macron: dix personnes jugées à Paris
Dans le quartier Telli à Aarau, c’est le chaos des chariots – Coop passe maintenant à l’action