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Un record pour un non-Népalais Everest : un alpiniste britannique grimpe le sommet pour la 20e fois

Basile Mermoud

22.5.2026

L'alpiniste britannique Kenton Cool a gravi vendredi l'Everest pour la 20e fois, battant son propre record du plus grand nombre d'ascensions du toit du monde par un non Népalais.

Victime d'un grave accident d'escalade en 1996, le grimpeur britannique a cru qu'il ne pourrait plus marcher sans assistance à cause de fractures au niveau de ses deux talons (archives).
Victime d'un grave accident d'escalade en 1996, le grimpeur britannique a cru qu'il ne pourrait plus marcher sans assistance à cause de fractures au niveau de ses deux talons (archives).
AFP

Agence France-Presse

22.05.2026, 09:02

«Nous avons appris qu'il a atteint le sommet de l'Everest tôt vendredi matin», a déclaré à l’AFP Khim Lal Gautam, un représentant du gouvernement depuis le camp de base.

Depuis le début de la saison de printemps (avril-juin), plus de 600 alpinistes ont atteint le «toit du monde» (8.849 m). Guide de haute montagne, Kenton Cool avait réussi pour la première fois l'ascension du sommet de l'Himalaya en 2004, un exploit qu'il a ensuite renouvelé quasiment tous les ans avec des clients.

Victime d'un grave accident d'escalade en 1996, le grimpeur britannique a cru qu'il ne pourrait plus marcher sans assistance à cause de fractures au niveau de ses deux talons.

Lors d'un entretien avec l'AFP en 2022, après sa 16e ascension, il avait déclaré que son record n'était «pas si impressionnant» au regard des performances des alpinistes népalais. Au moins sept d'entre-eux comptent plus de 20 sommets à leur actif.

L'alpiniste népalais Kami Rita Sherpa, 56 ans, surnommé «l'homme de l'Everest», a atteint le sommet de l'Everest pour la 32e fois le 17 mai, battant ainsi son propre record du monde. Lhakpa Sherpa, 52 ans, a également battu son propre record dans la catégorie des femmes avec une 11e ascension le même jour.

Ampleur inhabituelle. Une avalanche tout près du camp de base du Mont Everest fait une victime et inquiète

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Le pays a délivré cette saison un nombre record de 492 permis d'ascension de l'Everest et un véritable village de tentes a été installé au pied de la montagne pour accueillir les alpinistes et les sherpas qui les assistent.

Un nombre record de 275 alpinistes ont atteint mercredi le sommet de l'Everest en une seule journée depuis le côté népalais, selon le ministère du Tourisme.

Ces vagues d'alpinistes partant en même temps à l'assaut du toit du monde ont ravivé des inquiétudes concernant la surfréquentation de la montagne, notamment quand la fenêtre météo pour tenter sa chance est courte.

Depuis le début de la saison, trois alpinistes népalais qui participaient à des expéditions sont morts. L'Everest a été officiellement vaincu pour la première fois le 29 mai 1953 par le Néo-Zélandais Sir Edmund Hillary et le sherpa népalais Tensing Norkay.

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