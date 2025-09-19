  1. Clients Privés
Eviction de Jimmy Kimmel Barack Obama dénonce la censure de l'administration Trump

Covermedia

19.9.2025 - 10:15

Barack Obama a réagi à l'annulation de l'émission de Jimmy Kimmel. L'ancien président des Etats-Unis s'inquiète des  «menaces régulières» de l'administration Trump contre des journalistes et humoriste et le manque de soutien des entreprises qui les emploient.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel

Covermedia

19.09.2025, 10:15

Barack Obama a condamné l'administration Trump pour ses actions qui ont précédé la suspension par Disney de talk-show de fin de soirée de Jimmy Kimmel.

« Après des années passées à se plaindre de la cancel culture, l'administration actuelle l'a portée à un niveau nouveau et dangereux en menaçant régulièrement de prendre des mesures réglementaires à l'encontre des entreprises de médias, à moins qu'elles ne musellent ou licencient les journalistes et les commentateurs qu'elle n'aime pas», a écrit l'ancien président dans un message publié sur ses réseaux sociaux jeudi (18 sept. 25).

Cette déclaration est intervenue environ 15 heures après que Disney a annoncé la suspension de Jimmy Kimmel pour avoir accusé les soutiens de Donald Trump d'utiliser l'assassinat de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk. « Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end avec le gang MAGA qui a tenté de faire passer le jeune qui a tué Charlie Kirk pour autre chose que l'un d'entre eux », avait déclaré Jimmy Kimmel dans son monologue, provoquant la colère des soutiens de l'actuel président des Etats-Unis et résultant en sa mise à pied immédiate par Disney.

« C'est précisément pour empêcher ce type de coercition gouvernementale que le premier amendement a été conçu – et les entreprises de médias doivent commencer à se lever plutôt que de capituler», a poursuivi M. Obama dans un autre message, renvoyant à un article du New York Times sur le licenciement de la chroniqueuse du Washington Post, Karen Attiah, qui a déclaré avoir été renvoyée pour ses commentaires sur les médias sociaux après la mort de Charlie Kirk. Le Washington Post est détenu par Nash Holdings qui appartient au milliardaire Jeff Bezos.

La police a arrêté Tyler Robinson, suspecté d'avoir tué Charlie Kirk. Le jeune homme de 22 ans, associé à « l'extrême gauche» par les soutiens de Donald Trump et le président lui-même, n'était affilié à aucun parti politique sur les registres électoraux, contrairement à ses parents, de foi mormone et vivant dans l'Utah, qui sont enregistrés sur les listes électorales comme votant pour le parti républicain, d'après les informations délivrées par la police.

