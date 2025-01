Six personnes ont été blessées, dont une grièvement, lors d'une explosion dans une usine de munitions du sud-est de l'Espagne appartenant à une société allemande, ont rapporté jeudi les services d'urgence de la région de Murcie.

Un réservoir a explosé, provoquant un incendie qui a touché un massif forestier et fait six blessés à des degrés divers (cliché symbolique/Keystone archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Les services d'urgence ont pris en charge six personnes, dont une grièvement blessée, après la déflagration d'un réservoir dans une usine de Javalí Viejo», près de Murcie, a affirmé le service d'urgence régional 112 sur le réseau social X.

Le 112 a situé l'explosion dans l'usine Rheinmetall Expal Munitions, la filiale espagnole de l'entreprise d'armement allemande Rheinmetall. Les causes de la déflagration n'étaient pas encore connues.

Dans un communiqué, le 112 explique qu'il a été alerté en début d'après-midi de «l'incident survenu dans l'usine, où apparemment un réservoir a explosé, provoquant un incendie qui a touché un massif forestier et fait six blessés à des degrés divers».

Pas le premier accident

Les personnes prises en charge sont six hommes, qui souffrent de diverses blessures (brûlures, traumatisme crânien, inhalation de fumée, polytraumatismes), selon la même source. Un autre, qui n'a pas eu besoin d'être transporté à l'hôpital, a été soigné sur place.

Il y a un an, deux employés de l'usine avaient été victimes de brûlures lors d'un incident.

Sur son site internet, Rheinmetall Expal Munitions se présente comme un «fabricant de renommée mondiale de munitions et d'armements spécialisé dans les munitions d'artillerie, les cartouches de mortier et de calibre moyen ainsi que les fusées et les systèmes de propulsion de roquettes», qui «fournit plus de 60 pays».