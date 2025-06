Une grenade a explosé jeudi dans le jardin de la résidence de l'ambassadeur de Norvège en Israël à Tel-Aviv sans faire de victimes, a indiqué le ministère norvégien des Affaires étrangères.

«Il y a eu une explosion devant la résidence norvégienne à Tel-Aviv jeudi soir», a déclaré dans un communiqué Tuva Bogsnes, porte-parole de la diplomatie norvégienne, dans un communication à l'AFP. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Il y a eu une explosion devant la résidence norvégienne à Tel-Aviv jeudi soir», a déclaré dans un communiqué Tuva Bogsnes, porte-parole de la diplomatie norvégienne, dans un communication à l'AFP. «Aucun membre de l'ambassade n'a été blessé physiquement lors de cet incident», a-t-elle ajouté, précisant que la police israélienne s'était déplacée sur les lieux.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a affirmé sur X qu'il condamnait «fermement ce crime grave et dangereux», ajoutant avoir discuté avec l'ambassadeur norvégien, Per Egil Selvaag.

La Norvège, avec quatre autres pays (Royaume-Uni, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande), a annoncé en juin des sanctions contre deux ministres israéliens d'extrême droite, accusés d'«incitation à la violence» contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza.

Itamar Ben Gvir (Sécurité nationale) et Bezalel Smotrich (Finances) «ont incité à une violence extrémiste et à de graves violations des droits humains des Palestiniens» en Cisjordanie, ont dénoncé les ministres des Affaires étrangères de ces pays dans un communiqué commun.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre avait également qualifiée de «catastrophique» la situation dans la bande de Gaza, ravagée et affamée par plus de vingt mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.