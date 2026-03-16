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Explosions en série Attaque aérienne russe en plein jour à Kiev et Kharkiv

ATS

16.3.2026 - 10:19

Des explosions en série ont retenti lundi matin dans le centre de Kiev, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les autorités font état d'une rare attaque de drones russes en pleine journée sur la capitale ukrainienne.

Des pompiers éteignent l'incendie qui ravage les ruines d'un immeuble d'habitation à la suite de l'attaque russe à Kharkiv, en Ukraine, le samedi 7 mars 2026. (archives) - Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située dans le nord-est, à une trentaine de kilomètres seulement de la frontière russe, a également été attaquée par des drones russes dans la matinée.
Des pompiers éteignent l'incendie qui ravage les ruines d'un immeuble d'habitation à la suite de l'attaque russe à Kharkiv, en Ukraine, le samedi 7 mars 2026. (archives) - Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située dans le nord-est, à une trentaine de kilomètres seulement de la frontière russe, a également été attaquée par des drones russes dans la matinée.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.03.2026, 10:19

«Des éclats de drone sont tombés en plein centre-ville», sans faire de victimes, a indiqué le maire Vitali Klitschko. Des débris sont également tombés dans deux autres quartiers, selon le maire.

Des journalistes de l'AFP ont vu des flashs dans le ciel et des nuages de fumée, tandis que les habitants de la capitale cherchaient à se mettre à l'abri, notamment dans des passages souterrains et le métro, en pleine heure de pointe.

L'armée de l'air a fait état sur Telegram de plusieurs groupes de drones de combat et d'au moins un missile. Selon des chaînes Telegram proches de l'armée ukrainienne, la défense aérienne a abattu deux missiles de croisière qui attaquaient la capitale.

L'alerte aérienne à Kiev a commencé vers 08h30 locales (07h30 en Suisse), à l'heure où les habitants se rendent au travail, et a duré environ une heure et demie.

Il s'agit d'une rare attaque effectuée en pleine journée sur Kiev, ville d'environ 3 millions d'habitants, habituellement fréquemment ciblée pendant la nuit par la Russie depuis le début de son invasion en février 2022.

Ailleurs aussi

Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située dans le nord-est, à une trentaine de kilomètres seulement de la frontière russe, a également été attaquée par des drones russes dans la matinée.

Au moins une personne a été blessée, a indiqué le maire Igor Terekhov, sur Telegram.

En Russie, le maire de Moscou a de son côté fait état d'environ 250 drones ukrainiens détruits alors qu'ils approchaient de la capitale russe au cours des derniers 48 heures.

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