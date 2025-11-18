Le pape Léon XIV a critiqué à nouveau mardi la politique du président américain Donald Trump à l'égard des migrants. Le souverain pontif a dénoncé le traitement «extrêmement irrespectueux» qui leur est réservé.

Le pape Léon XIV s'est montré critique sur le sort réservé aux migrants par l'administration Trump. ats

Keystone-SDA ATS

«Il faut trouver le moyen de traiter les gens avec humanité», a dit le pape américain en anglais à des journalistes devant sa résidence de Castel Gandolfo près de Rome.

«Tout pays a le droit de déterminer qui peut entrer, quand et comment», a-t-il admis. Mais il y a des gens «qui avaient une bonne vie, pour beaucoup d'entre eux depuis 10, 15, 20 ans», et qui ont été traités d'une manière «qui est extrêmement irrespectueuse», a-t-il ajouté.

Il a appelé «tout le monde aux Etats-Unis» à écouter le message de la conférence américaine du clergé catholique, qui dans un communiqué a appelé la semaine dernière à mettre fin au «climat de peur». Pape depuis mai dernier, Léon XIV, natif de Chicago, est devenu de plus en plus critique à l'égard de la politique de l'administration Trump.

«Danger»

Il a également évoqué la situation au Nigeria, où le président américain a menacé d'une intervention militaire pour défendre la communauté chrétienne. Le Nigeria, partagé à peu près également entre un nord majoritairement musulman et un sud à prédominance chrétienne, est en proie à de multiples conflits qui, selon les experts, ont fait des victimes parmi les chrétiens comme parmi les musulmans.

Il y a dans ce pays non seulement «un danger pour les chrétiens, mais pour tout le monde», a dit le pape. «Des chrétiens et des musulmans ont été massacrés», a-t-il souligné.

Il a enfin indiqué aux journalistes s'attacher lors de ses séjours dans cette résidence à faire «un peu de sport, un peu de lecture, un peu de travail». «Le corps et l'âme», a-t-il ajouté.