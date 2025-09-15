  1. Clients Privés
F-35 870 millions de francs versés jusqu'à présent aux USA

ATS

15.9.2025 - 18:21

La Suisse a versé, jusqu'à mi-2025, 870 millions de francs aux Etats-Unis dans le cadre de l'achat de 36 avions de combat F-35. D'ici la fin de l'année, la Confédération devrait avoir payé un milliard de francs.

Un avion de combat de type F-35 de l'US Air Force décolle de la base aérienne américaine de Spangdahlem pendant l'exercice de l'armée de l'air "Air Defender 2023" (archives).
Un avion de combat de type F-35 de l'US Air Force décolle de la base aérienne américaine de Spangdahlem pendant l'exercice de l'armée de l'air "Air Defender 2023" (archives).
Boris Roessler/dpa

Keystone-SDA

15.09.2025, 18:21

C'est ce qu'a indiqué lundi le Conseil fédéral dans une réponse écrite à l'heure des questions au Conseil national. Les paiements ont été effectués par trimestre et continueront conformément au contrat, juridiquement contraignant.

Au cours de l'été, il a été annoncé que l'achat de 36 avions de combat F-35 aux Etats-Unis coûterait plus que les 6 milliards de francs approuvés par le peuple. Il est question d'un surcoût de 0,65 à 1,3 milliard de francs. Le Conseil fédéral souhaite maintenir l'achat des jets, mais le réanalyser. Les options doivent être examinées d'ici la fin novembre.

Selon les autorités américaines, une réduction du nombre d'appareils commandés est possible. Elles ont indiqué à la Suisse que cela pourrait être une option pour atténuer la forte hausse des coûts. L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) a confirmé dimanche un article paru dans la NZZ am Sonntag.

