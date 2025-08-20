  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Livraison à partir de 2027 Le contrat entre les Etats-Unis et le constructeur se fait attendre

ATS

20.8.2025 - 10:29

Aucun contrat n'a pour l'heure été signé entre le gouvernement des Etats-Unis et le constructeur Lockheed Martin concernant les avions de combat F-35A destiné à la Suisse, selon une information du journal Le Temps. Seul un premier accord a pour l'heure été conclu entre les autorités américaines et helvétiques.

Depuis l'annonce du «malentendu» sur le prix fixe des avions de combat F-35, la politique a les yeux rivés sur le Département fédéral de la défense (archives).
Depuis l'annonce du «malentendu» sur le prix fixe des avions de combat F-35, la politique a les yeux rivés sur le Département fédéral de la défense (archives).
sda

Keystone-SDA

20.08.2025, 10:29

La Suisse a bien signé un contrat d'acquisition de 36 F-35 le 19 septembre 2022, a confirmé mercredi l'Office fédéral de l'armement Armasuisse à Keystone-ATS. Les Etats-Unis, qui ont signé ce premier contrat en octobre 2021, doivent maintenant servir d'intermédiaire auprès de Lockheed Martin. L'Etat américain réglera ainsi l'acquisition avec le constructeur de l'avion au moyen de son propre contrat sur lequel la Suisse aura un droit de regard.

Armasuisse rappelle que les F-35A seront livrés à partir de 2027. Ceux destinés à la Suisse font partie des lots de production 19 à 22. Les huit premiers avions feront partie du lot 19 et les 28 autres dans les lots suivants, informe l'Office fédéral de l'armement.

Les plus lus

Drame à Corcelles: une mère et ses deux filles assassinées
Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc
«Personne n'est dupe» - Netanyahu charge violemment Macron
Sérieux problèmes financiers : un cavalier helvétique dans la tourmente
Bencic et Zverev éliminés d’un tournoi qui suscite la polémique !