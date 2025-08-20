Aucun contrat n'a pour l'heure été signé entre le gouvernement des Etats-Unis et le constructeur Lockheed Martin concernant les avions de combat F-35A destiné à la Suisse, selon une information du journal Le Temps. Seul un premier accord a pour l'heure été conclu entre les autorités américaines et helvétiques.

Depuis l'annonce du «malentendu» sur le prix fixe des avions de combat F-35, la politique a les yeux rivés sur le Département fédéral de la défense (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La Suisse a bien signé un contrat d'acquisition de 36 F-35 le 19 septembre 2022, a confirmé mercredi l'Office fédéral de l'armement Armasuisse à Keystone-ATS. Les Etats-Unis, qui ont signé ce premier contrat en octobre 2021, doivent maintenant servir d'intermédiaire auprès de Lockheed Martin. L'Etat américain réglera ainsi l'acquisition avec le constructeur de l'avion au moyen de son propre contrat sur lequel la Suisse aura un droit de regard.

Armasuisse rappelle que les F-35A seront livrés à partir de 2027. Ceux destinés à la Suisse font partie des lots de production 19 à 22. Les huit premiers avions feront partie du lot 19 et les 28 autres dans les lots suivants, informe l'Office fédéral de l'armement.