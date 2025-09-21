Tee-shirts à l'effigie de Charlie Kirk, défense de la «liberté d'expression» et du «peuple», diatribes contre l'immigration, les juges ou l'Europe: des dirigeants de l'extrême droite italienne et leurs «invités internationaux» se sont réunis dimanche à Pontida, dans le nord du pays.

Lega party's general secretary Matteo Salvini pays tribute to Charlie Kirk during the annual rally of the Italian far-right League (Lega) party in Pontida, northern Italy on September 21, 2025. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP) AFP

Des milliers de jeunes militants et des centaines d'élus s'étaient rassemblés pour la fête annuelle de la Ligue, le parti anti-migrants du vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, membre de la coalition gouvernementale ultraconservatrice de Giorgia Meloni.

Portant des tee-shirts noirs avec le visage de Charlie Kirk, l'influenceur américain trumpiste assassiné le 10 septembre, ou brandissant des banderoles évoquant la «remigration», les militants ont écouté des dizaines d'orateurs vantant le réveil du «peuple» et la «liberté» menacée par «la gauche» et l'"islamisme radical».

Parmi les invités, le Français Jordan Bardella, président du Rassemblement national, (RN), et présenté par M. Salvini comme «le cauchemar de Macron».

L'Italie plus stable que la France

«Par un curieux paradoxe, l'Italie est aujourd'hui plus stable que la France» en proie à l'instabilité politique, a déclaré M. Bardella, s'exprimant en italien. «Lorsque nous gouvernerons, nous rétablirons la sécurité, nous libérerons le travail, nous protégerons nos agriculteurs, nous défendrons les frontières et nous redonnerons la parole au peuple», a-t-il assuré, alors que son parti menace de censurer le nouveau gouvernement du macroniste Sébastien Lecornu.

Il s'en est également pris à l'UE, devenue «une machine folle qui étouffe nos agriculteurs, nos industries et nos entreprises, une machine qui tue la croissance avec des impôts, et la compétitivité avec l'idéologie».

Egalement présent à Pontida, Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, a fustigé les juges qui «persécutent» la droite et exalté «Dieu, la patrie, la famille et la liberté».

Ukraine au menu

Dans un message vidéo, le dirigeant du parti d'extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal, a promis «l'Europe de la souveraineté des peuples». Clôturant la fête, Matteo Salvini a répété son opposition à la guerre et affirmé que l'Italie «n'enverrait pas mourir ses fils en Ukraine».

«Nous ne céderons pas aux caprices des petits chefs et des demi-dirigeants européens», a dit le dirigeant de la Ligue, qui s'en est plusieurs fois pris ces dernières semaines au président français Emmanuel Macron et à son soutien à l'envoi de troupes en Ukraine comme «garanties de sécurité» pour Kiev face à la Russie.