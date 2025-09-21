  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fête de l’extrême droite italienne À Pontida : Bardella, «remigration» et hommage à Charlie Kirk

ATS

21.9.2025 - 14:38

Tee-shirts à l'effigie de Charlie Kirk, défense de la «liberté d'expression» et du «peuple», diatribes contre l'immigration, les juges ou l'Europe: des dirigeants de l'extrême droite italienne et leurs «invités internationaux» se sont réunis dimanche à Pontida, dans le nord du pays.

Lega party's general secretary Matteo Salvini pays tribute to Charlie Kirk during the annual rally of the Italian far-right League (Lega) party in Pontida, northern Italy on September 21, 2025. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
Lega party's general secretary Matteo Salvini pays tribute to Charlie Kirk during the annual rally of the Italian far-right League (Lega) party in Pontida, northern Italy on September 21, 2025. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
AFP

Keystone-SDA

21.09.2025, 14:38

21.09.2025, 14:39

Des milliers de jeunes militants et des centaines d'élus s'étaient rassemblés pour la fête annuelle de la Ligue, le parti anti-migrants du vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, membre de la coalition gouvernementale ultraconservatrice de Giorgia Meloni.

Portant des tee-shirts noirs avec le visage de Charlie Kirk, l'influenceur américain trumpiste assassiné le 10 septembre, ou brandissant des banderoles évoquant la «remigration», les militants ont écouté des dizaines d'orateurs vantant le réveil du «peuple» et la «liberté» menacée par «la gauche» et l'"islamisme radical».

«Ils deviennent fous». La guerre est déclarée entre Radio France et les médias Bolloré

«Ils deviennent fous»La guerre est déclarée entre Radio France et les médias Bolloré

Parmi les invités, le Français Jordan Bardella, président du Rassemblement national, (RN), et présenté par M. Salvini comme «le cauchemar de Macron».

L'Italie plus stable que la France

«Par un curieux paradoxe, l'Italie est aujourd'hui plus stable que la France» en proie à l'instabilité politique, a déclaré M. Bardella, s'exprimant en italien. «Lorsque nous gouvernerons, nous rétablirons la sécurité, nous libérerons le travail, nous protégerons nos agriculteurs, nous défendrons les frontières et nous redonnerons la parole au peuple», a-t-il assuré, alors que son parti menace de censurer le nouveau gouvernement du macroniste Sébastien Lecornu.

«J’ai senti ma peau brûler». Une grosse explosion secoue toute la ville de Rome !

«J’ai senti ma peau brûler»Une grosse explosion secoue toute la ville de Rome !

Il s'en est également pris à l'UE, devenue «une machine folle qui étouffe nos agriculteurs, nos industries et nos entreprises, une machine qui tue la croissance avec des impôts, et la compétitivité avec l'idéologie».

Egalement présent à Pontida, Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, a fustigé les juges qui «persécutent» la droite et exalté «Dieu, la patrie, la famille et la liberté».

Ukraine au menu

Dans un message vidéo, le dirigeant du parti d'extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal, a promis «l'Europe de la souveraineté des peuples». Clôturant la fête, Matteo Salvini a répété son opposition à la guerre et affirmé que l'Italie «n'enverrait pas mourir ses fils en Ukraine».

Une prouesse technique. Deux pylônes, six voies, un défi : Rome va relier la Sicile à l’Italie

Une prouesse techniqueDeux pylônes, six voies, un défi : Rome va relier la Sicile à l’Italie

«Nous ne céderons pas aux caprices des petits chefs et des demi-dirigeants européens», a dit le dirigeant de la Ligue, qui s'en est plusieurs fois pris ces dernières semaines au président français Emmanuel Macron et à son soutien à l'envoi de troupes en Ukraine comme «garanties de sécurité» pour Kiev face à la Russie.

Les plus lus

«Un chemin vers la dictature» : le chef des démocrates alerte sur Trump
Tuée à Poitiers : un drame «tellement évitable»
Saint-Domingue rapporte une frappe américaine sur un bateau près de ses côtes
L'équipage suisse superbe troisième à domicile !
Scénario fou : Evenepoel maître du chrono, Pogacar bredouille !
Cador à terre : Zurich se prend les pieds dans le gazon nyonnais !