  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Atlantique Nord Face à la menace russe, le Royaume-Uni et la France vont montrer les muscles

ATS

14.2.2026 - 12:15

Le Royaume-Uni déploiera «cette année» son groupe aéronaval dans l'Atlantique nord et le Grand Nord, dans le cadre d'une mission de sécurisation face à la menace russe, a annoncé samedi le Premier ministre Keir Starmer.

le porte-avions HMS Prince of Wales va être déployé dans l'Atlantique Nord.
le porte-avions HMS Prince of Wales va être déployé dans l'Atlantique Nord.
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 12:15

«Je peux annoncer aujourd'hui que le Royaume-Uni déploiera cette année son groupe aéronaval dans l'Atlantique Nord et le Grand Nord, centré sur le porte-avions HMS Prince of Wales, opérant aux côtés des États-Unis, du Canada et d'autres alliés de l'Otan (...)», a déclaré le dirigeant travailliste lors de la Conférence sur la sécurité de Munich.

Conférence sur la sécurité. Au menu: «L'ordre international ravagé à coups de boulets de démolition»

Conférence sur la sécuritéAu menu: «L'ordre international ravagé à coups de boulets de démolition»

La France aussi

Il a qualifié cette annonce de «démonstration forte de notre engagement pour la sécurité euro-atlantique». La France va elle aussi déployer son groupe aéronaval sur la zone en 2026.

Dans la foulée, le ministère de la Défense britannique a précisé que ce déploiement «avec des navires de guerre de la Royal Navy, des avions F-35 et des hélicoptères» a pour objectif de «dissuader l'agression russe et protéger les infrastructures sous-marines vitales».

«Au cours des deux dernières années, le nombre de navires russes menaçant les eaux britanniques a augmenté de 30%», détaille encore le communiqué du ministère.

«Ce déploiement contribuera à rendre la Grande-Bretagne prête au combat, à accroître notre contribution à l'Otan et à renforcer nos opérations avec des alliés clés, garantissant la sécurité du Royaume-Uni chez lui et sa force à l'étranger», a déclaré le ministre de la Défense, John Healey, cité dans le communiqué de son ministère.

L'Atlantique Nord est la zone dans laquelle peuvent venir opérer les sous-marins russes quittant leurs bases de la flotte du Nord ou de la flotte de la Baltique, après avoir traversé le passage stratégique entre les côtes du Groenland et celles du Royaume-Uni, le GIUK (Groenland, Islande, Royaume-Uni), particulièrement surveillé par les alliés.

L'administration américaine a récemment mis beaucoup de pression sur le Danemark et l'Europe en affirmant vouloir acquérir le Groenland pour assurer la protection des Etats-Unis, accusant Copenhague et les Européens de ne pas faire assez face aux menaces russes et chinoises dans l'Arctique et implicitement dans l'Atlantique Nord.

Pour calmer Trump. L'Otan lance une mission pour renforcer la sécurité dans l'Arctique

Pour calmer TrumpL'Otan lance une mission pour renforcer la sécurité dans l'Arctique

Les plus lus

Braathen écrit l’histoire, deux nouvelles médailles pour la Suisse !
Nouvelles révélations chocs sur le décès de l’opposant russe Navalny
Karine Le Marchand dans la tourmente – «Je suis très fière de qui je suis»
Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»
Le cri de détresse de 300 personnes expulsées de leur logement
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»