  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Frontière fermée Face au voisin russe, la Finlande peaufine méticuleusement sa préparation militaire

ATS

20.2.2026 - 07:42

La Finlande, qui a rejoint l'OTAN après l'invasion de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie et augmenté son budget de défense, s'estime armée pour affronter une crise avec son puissant voisin russe. Sa population s'y prépare de longue date.

La Finlande s'estime armée pour affronter une crise avec son puissant voisin russe.
La Finlande s'estime armée pour affronter une crise avec son puissant voisin russe.
ats

Keystone-SDA

20.02.2026, 07:42

Ce pays, qui a une frontière terrestre de 1340 kilomètres avec la Russie et dont un dixième du territoire a été annexé par l'URSS en 1940, a mis fin à des décennies de non-alignement militaire en rejoignant l'alliance militaire atlantique en avril 2023.

Avant, «nous devions nous en sortir par nos propres moyens, avec l'aide d'amis, bien sûr, mais en survivant par nous-mêmes. Désormais, nous sommes pleinement intégrés à l'OTAN. C'est un grand changement dans notre approche de la défense», affirme le ministre finlandais de la défense Antti Häkkänen dans un entretien avec l'AFP.

La Russie, accaparée par le conflit en Ukraine, ne constitue, selon lui, «pas une menace militaire directe» pour le moment, mais elle pourrait se montrer «agressive à l'avenir». «Nous devons maintenant agir rapidement pour renforcer notre défense», confie-t-il.

«L'Arctique n'est plus un coin tranquille». Le Svalbard, prochaine terre de convoitise de Trump ou Poutine?

«L'Arctique n'est plus un coin tranquille»Le Svalbard, prochaine terre de convoitise de Trump ou Poutine?

2,5% du PIB

L'an passé, la Finlande a consacré 6,5 milliards d'euros à sa défense, soit 2,5% de son PIB, contre 1,9% en 2022. Ce pays doit notamment recevoir cette année les premiers des 64 avions de combat furtifs américains F-35 qu'il a commandés.

La Finlande a en outre quitté en janvier la convention d'Ottawa interdisant les mines antipersonnel et se prépare à pouvoir miner sa frontière avec la Russie en cas de crise.

A proximité du territoire finlandais, l'armée russe réactive ou renforce des bases militaires, sans pour le moment y accroître ses moyens militaires, accaparés par la guerre qu'elle livre aux troupes ukrainiennes.

«Ce n'est pas nouveau. La Russie avait déjà une présence très importante dans les régions voisines pendant la guerre froide», relativise le ministre finlandais, disant appréhender cette évolution de la situation «avec beaucoup de calme et de sang-froid».

Face aux attaques hybrides dont les Russes sont soupçonnés, la Finlande a par ailleurs consolidé ses dispositifs de surveillance des câbles sous-marins en mer Baltique.

En deux semaines. La Russie affirme s’être emparée d’une douzaine de villages en Ukraine

En deux semainesLa Russie affirme s’être emparée d’une douzaine de villages en Ukraine

Frontière fermée

Elle a également fermé sa frontière avec la Russie «jusqu'à nouvel ordre», de crainte notamment que ce pays voisin n'orchestre l'arrivée de migrants pour la déstabiliser, comme à l'automne 2023. Pour s'en assurer, la Finlande a entamé la construction à des points stratégiques d'une clôture de 200 kilomètres de long, hautement surveillée.

Avec son service militaire obligatoire, elle peut compter sur une réserve de 900'000 citoyens, pour une population de 5,6 millions d'habitants.

«C'est quelque chose qui nous définit, nous, en tant que Finlandais. Nous sommes vraiment fiers qu'un pourcentage aussi élevé de nos citoyens soit prêt, si nécessaire, à prendre les armes», explique à l'AFP Joona Rättö, un jeune lieutenant qui apprend aux conscrits à poser des mines.

«Nous ne changeons pas notre attitude vis-à-vis de la défense nationale», lance le ministre Häkkänen. «Cela reste la priorité numéro un, y compris au sein de l'OTAN».

Les plus lus

Enrôlés de force par l'armée russe, ils vivent un véritable calvaire !
«Quand j'ai des relations intimes, j'ai l'impression qu'on déverse de l'eau brûlante sur moi...»
Affaire Epstein: cet énorme fossé entre l'Europe et les Etats-Unis
Une journée de vendredi riche en émotions pour la délégation helvétique ?
Les 5 plus grands scandales royaux de ces dernières années
Réadaptation après un cancer: «Il y a toujours cette idée qu'un homme doit...»