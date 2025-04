La Première ministre danoise Mette Frederiksen est au Groenland jeudi pour «renforcer l'unité» du pays scandinave avec le territoire arctique, à l'heure où la convoitise de l'administration Trump pour l'île s'accentue.

La Première ministre danoise Mette Frederiksen (au centre), accompagnée du chef du gouvernement par intérim du Groenland, Mute B. Egede (à gauche), rencontre le nouveau chef du gouvernement, Jens-Frederik Nielsen, à Nuuk, au Groenland, le 2 avril 2025. La Première ministre est en visite à Nuuk, la capitale du Groenland, jusqu'au 4 avril. KEYSTONE

Cette visite, entamée mercredi dans la soirée, doit se prolonger jusqu'à vendredi et intervient au moment où le Groenland vient de se doter d'un nouveau gouvernement de coalition, sous la houlette du parti de centre-droit Démocrates.

«Le Danemark est notre partenaire le plus proche et il est naturel que nous nous rencontrions dès que possible», s'est réjoui sur Facebook Jens-Frederik Nielsen, le nouveau chef du gouvernement groenlandais, qui rassemble quatre des cinq partis représentés au Parlement local, l'Inatsisartut.

«C'est très, très important et très rassurant pour les Groenlandais de voir une cheffe du gouvernement danois au Groenland», explique à l'AFP Mikaela Engell, spécialiste du territoire arctique et ancienne représentante du Danemark au Groenland. En janvier, «le gouvernement danois était presque invisible, il semblait danser sur les braises: tentant de satisfaire les intérêts américains en évitant de contrarier Donald Trump, tout en signalant que le Groenland et le Danemark étaient solidaires», détaille-t-elle.

Après les législatives groenlandaises du 11 mars, la pression américaine a grimpé d'un cran avec la visite du vice-président JD Vance sur la seule base militaire américaine du territoire et «on ne prend plus de gants», résume Mme Engell.

Pour Marc Jacobsen, maître de conférence au Collège royal de Défense danois, ce déplacement va permettre de «montrer la cohérence, montrer le soutien, (et de) discuter de ce qu'ils peuvent faire de plus concrètement, d'une part comment répondre aux Etats-Unis, mais aussi en termes d'investissements de coopération concrets», affirme-t-il à l'AFP. «C'est une visite assez longue, ce qui constitue un message fort».

Le programme n'a pas été communiqué mais selon l'universitaire, Mme Frederiksen devrait insister sur le rôle du Danemark comme «ami du Groenland», qui le soutient lors des prochaines étapes vers l'indépendance.

Pour Mme Engell, le déplacement va permettre d'échanger à propos du «mode de fonctionnement constitutionnel de la coopération entre le Groenland et le Danemark, et de discuter de nouvelles façons d'envisager la coopération économique entre le Danemark et le Groenland».

Sécurité

Sur la sécurité, argument clé utilisé par l'administration Trump pour justifier son «besoin» d'annexer le territoire arctique, Copenhague devrait rappeler son engagement de renforcer la présence et les investissements dans l'Arctique et ne pas fermer la porte à une coopération accrue avec les Américains.

«Je pense que Mette Frederiksen répétera le même discours que Lars Løkke (Rasmussen, son ministre des Affaires étrangères ndlr) disant qu'il est possible de renforcer la présence militaire américaine» sur le sol groenlandais, d'après l'accord de défense de 1951, estime M. Jacobsen.

Vendredi, sur l'unique base américaine de l'île – qui en comptait 17 au sortir de la seconde guerre mondiale – JD Vance a jugé que «le Danemark n'(avait) pas bien assuré la sécurité du Groenland».

«Nous sommes ouverts aux critiques, mais, pour être tout à fait honnête, nous n'apprécions pas le ton sur lequel elles ont été formulées», a rétorqué Lars Løkke Rasmussen dans une vidéo en anglais publiée le lendemain sur les réseaux sociaux.

Son ministère a indiqué essayer d'organiser une réunion avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio en marge de la prochaine réunion des ministres de l'Otan jeudi et vendredi. Si les deux hommes se rencontrent, il ne sera pas question ni d'Arctique, ni de Groenland, affirme la diplomatie danoise.

«Ca va être le gros non-dit. Mais le problème est que s'ils devaient parler de l'Arctique et du Groenland, cela exige la présence d'un représentant du gouvernement groenlandais, c'est l'accord entre le Danemark et le Groenland», explique M. Jacobsen.

Selon le quotidien américain Washington Post, la Maison Blanche est en train d'estimer le coût pour le gouvernement fédéral américain de contrôler le Groenland mais aussi les revenus qu'elle pourrait tirer de l'exploitation de ses ressources naturelles, largement inexplorées.