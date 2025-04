Une victoire électorale remportée face à l'argent d'Elon Musk et un début de contre-offensive au Congrès: les démocrates américains se réjouissent de voir enfin un peu de ciel bleu depuis le retour de Donald Trump au pouvoir qui les a abasourdis.

Susan Crawford, candidate à la Cour suprême du Wisconsin, s'exprime lors de sa soirée électorale après avoir remporté les élections le mardi 1er avril 2025 à Madison, Wisconsin. (Photo AP/Kayla Wolf) KEYSTONE

Noyée sous le pilonnage médiatique présidentiel depuis l'arrivée du milliardaire républicain à la Maison Blanche le 20 janvier, la gauche américaine peine à se faire entendre, laissant à la justice le soin de contrer les expulsions de sans-papiers ou encore les renvois massifs de fonctionnaires.

D'où la jubilation des démocrates mardi lorsque la candidate progressiste a remporté un siège à la Cour suprême du Wisconsin, un Etat pivot de la région des Grands lacs, âprement disputé à chaque présidentielle.

Et les républicains ont certes conservé deux sièges lors de législatives partielles en Floride dans des circonscriptions bien ancrées à droite, mais avec des marges fort réduites par rapport au score de Donald Trump en novembre dernier.

«Ces résultats sont l'injection d'adrénaline dont les démocrates avaient besoin», commente le politologue Andrew Koneschusky, ancien assistant parlementaire du parti. «Les républicains dans des circonscriptions moins acquises doivent trembler aujourd'hui».

Une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour l'historien David Greenberg, professeur à l'Université Rutgers, le résultat du Wisconsin s'explique avant tout par le fait que les républicains s'en sortent moins bien quand Donald Trump en personne ne figure pas sur les bulletins de vote.

«Les démocrates restent relativement impopulaires et surtout sans aucun pouvoir à Washington», rappelle-t-il à l'AFP.

«Référendum» contre Musk

Mais le parti démocrate, dans une note interne, veut voir dans les scrutins de mardi le résultat des coupes massives effectuées par le nouveau pouvoir dans la fonction publique fédérale, sous la férule d'Elon Musk, à la tête du fameux Doge, une commission chargée de tailler largement dans les dépenses.

L'homme le plus riche du monde s'est investi à fond dans le scrutin au Wisconsin, où il a dépensé 25 millions de dollars, selon la presse, en faveur du candidat conservateur.

Mais la popularité du patron de Tesla n'est pas au beau fixe.

«Le Wisconsin était une sorte de référendum pour ou contre Elon Musk. Il s'est placé au centre de la consultation et les électeurs ont répondu par un +non+ franc et massif», estime M. Koneschusky.

«Le comportement de Musk, son argent et ses numéros de clown ont été profondément impopulaires. Le vent tourne rapidement pour lui: de bailleur de fonds et faiseur de roi, il devient un boulet politique», ajoute-t-il.

Dans ce contexte, la Maison Blanche a démenti mercredi des informations du média Politico selon lesquelles Donald Trump aurait annoncé à son entourage qu'Elon Musk démissionnerait «dans les prochaines semaines» de ses fonctions politiques.

Marathon sénatorial

Alors que les dépouillements étaient en cours mardi soir, à Washington un élu démocrate entrait dans l'histoire en battant le record du discours le plus long au Sénat: plus de 25 heures, debout, à dénoncer la politique trumpiste.

Cory Booker a été applaudi mercredi par son parti pour avoir montré que l'opposition peut encore se faire entendre et dicter l'ordre du jour: l'élu du New Jersey a décroché plus de 200 millions de «j'aime» sur sa page TikTok.

D'autres élections partielles attendues cette année sur la côte est, en Virginie, Pennsylvanie et au New Jersey, indiqueront si la tendance se retourne vraiment ou non en faveur de la gauche, en attendant les législatives de mi-mandat de novembre 2026.

Pour le moment, «le taux d'approbation de Trump reste aux alentours de 48% en moyenne dans les sondages. Si les élections de mi-mandat avaient lieu aujourd'hui, il n'y aurait pas de vague bleue pour chasser les républicains», estime Henry Olsen, du centre de réflexion conservateur Ethics and Public Policy Center.