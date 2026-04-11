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Présidentielle 2027 Faure pousse pour une primaire, ses opposants temporisent

Basile Mermoud

11.4.2026

La gauche «ne peut pas en permanence éviter la question» de la primaire, a regretté samedi le patron du Parti socialiste Olivier Faure devant Raphaël Glucksmann et Boris Vallaud, opposants à la stratégie prônée par le premier secrétaire du PS pour 2027.

Le premier secrétaire du Parti socialiste français, Olivier Faure (archives)
Le premier secrétaire du Parti socialiste français, Olivier Faure (archives)
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.04.2026, 20:41

Lors d'une table ronde à Montreuil (Seine-Saint-Denis) autour de la social-écologie, le dirigeant socialiste débattait également avec l'ancien candidat à la présidentielle Yannick Jadot et la députée écologiste Léa Balage El Mariky, qui représentait la patronne des Écologistes Marine Tondelier.

Organisé par le sénateur Ronan Dantec et son mouvement Ensemble sur nos territoires (ESNT), à l'initiative d'une «Plateforme de la social-écologie», l'événement se voulait uniquement porté sur le fond du débat et le programme.

Mais s'il n'était «pas question de parler de primaire», comme l'ont martelé les organisateurs, les orateurs ont bien peiné à éluder le sujet.

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«On pourra faire autant de colloques que l'on voudra, on pourra se réunir aussi souvent qu'il le faudra, si à un moment nous n'arrivons pas à faire en sorte qu'il n'y ait pas cinq, six, sept ou huit candidats de gauche au premier tour, et bien nous perdrons et l'extrême droite l'emportera», s'est agacé Olivier Faure, s'adressant aux autres dirigeants.

«Cette responsabilité-là, nous l'avons en commun et nous devons évidemment la gérer et ne pas être en permanence à éviter la question», a ajouté celui qui a estimé avoir «la légitimité» à être candidat dans une interview à Libération vendredi. Il a également confirmé sa présence à un meeting prévu le 5 mai à Paris par ces partisans de la primaire unitaire.

Casting

La primaire, «c'est l'éléphant dans la pièce», a repris Léa Balage El Mariky, favorable comme Marine Tondelier à cette primaire des unitaires allant de François Ruffin (Debout!) à Olivier Faure en passant par Clémentine Autain (L'Après).

«Il faut arrêter de faire votre Congrès N.2 dans les médias les gars», a-t-elle fustigé à l'attention des ténors socialistes, qui se déchirent sur leur stratégie, les anti-primaires étant menés par le chef des députés Boris Vallaud.

Si Boris Vallaud et Raphaël Glucksmann s'en sont tenus aux consignes, refusant de rentrer dans le débat du processus de désignation d'un candidat à gauche, Yannick Jadot a appelé, de son côté, à repartir d'un «projet».

«Un processus de désignation, ça n'est pas un projet politique. Un processus ne règle pas les problèmes. Arrêtons de poser le casting comme la pré-condition de notre rassemblement, parce que sinon ce sera l'échec», a-t-il lancé en réponse à Olivier Faure.

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Ce débat à Montreuil s'est déroulé sans Marine Tondelier ni Clémentine Autain, un temps annoncées.

La première, présente samedi lors d'un débat du think tank Les Gracques, a affirmé avoir découvert sa participation «sur internet» avant qu'elle ne l'ait confirmée, dénonçant cette «méthode».

La seconde a décommandé après avoir été prévenue que le sujet de la primaire n'était pas à l'ordre du jour. «Il y a une opération politique de gens qui veulent être des fossoyeurs de la primaire et donc de l'union des gauches et des écologistes», a-t-elle expliqué samedi matin sur France 2.

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