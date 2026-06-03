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France Féminicide à Martigues : 58 coups portés à l'arme blanche, le compagnon mis en examen

Angelica Zermatten

3.6.2026

Victime de 58 coups portés à l'arme blanche, une femme de 25 ans a été tuée à Martigues (Bouche-du-Rhône), a annoncé le parquet, précisant que le compagnon quadragénaire a été mis en examen mercredi et placé en détention provisoire.

L'autopsie a permis d'établir «58 plaies compatibles avec l'emploi d'un instrument piquant ou tranchant (photo prétexte).
L'autopsie a permis d'établir «58 plaies compatibles avec l'emploi d'un instrument piquant ou tranchant (photo prétexte).
sda

Agence France-Presse

03.06.2026, 22:18

Le suspect affirme ne pas être «l'auteur de cet homicide», a indiqué le parquet d'Aix-en-Provence, dans un communiqué. Après avoir été présenté au juge d'instruction «saisi de faits d'homicide volontaire sur conjoint», il a été mis en examen et placé en détention provisoire --comme requis par le parquet--, a-t-on appris en soirée auprès du procureur de la République Jean-Luc Blachon.

La femme a été retrouvée lundi par les secours dans un appartement de Martigues. Au sol et inanimée, elle présentait «plusieurs plaies saignantes sur les parties supérieures du corps.»

L'autopsie permettra d'établir «58 plaies compatibles avec l'emploi d'un instrument piquant ou tranchant, la plupart localisées sur le torse, la tête et le cou, compatibles avec l'intervention d'un tiers», précise encore le parquet dans son communiqué.

Présent sur place à l'arrivée des secours, son compagnon, âgé de 40 ans, «déclarait spontanément» avoir retrouvé «sa compagne inconsciente et ensanglantée» à son retour du travail, alertant «ses voisins pour solliciter leur aide». Il avait été placé en garde à vue et présenté au juge d'instruction mercredi «au regard des constatations et investigations.»

Féminicides en hausse

Selon les derniers chiffres officiels publiés en octobre, le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait alors jugé que la situation était «insupportable» et assuré que la mobilisation des forces de l'ordre était «totale».

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