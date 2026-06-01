Les eurodéputés et les Etats européens ont trouvé un accord lundi soir pour durcir la politique migratoire de l'UE, avec la possibilité de créer des centres à l'étranger où renvoyer les migrants illégaux.

Les migrants qui viennent en Europe- ici des Syriens arrivant à Chypre – pourraient se retrouver dans des centres dans des Etats hors de l'UE. Le compromis trouvé lundi soir doit encore être voté une fois par le Parlement européen et les Etars membres. ATS

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La loi prévoit une batterie de mesures pour accélérer les expulsions et permet aux Etats qui le souhaitent de créer des centres où renvoyer des déboutés du droit d'asile en dehors de l'Europe.

Le compromis, trouvé dans la soirée, devra être voté une dernière fois par le Parlement européen et les Etats membres dans les semaines qui viennent.