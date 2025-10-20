L'interdiction d'importer du gaz naturel russe dans l'Union européenne d'ici fin 2027 a été approuvée lundi par la majorité des Etats membres, lors d'une réunion des ministres européens de l'Energie à Luxembourg.

En cessant ses achats de gaz naturel russe, l'UE veut assécher une source de financement majeure de la guerre menée par Moscou en Ukraine (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette mesure, qui doit maintenant être négociée avec le Parlement européen, avait été proposée au printemps par la Commission européenne. En cessant ses achats de gaz naturel russe, l'UE veut assécher une source de financement majeure de la guerre menée par Moscou en Ukraine.