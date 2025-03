Des milliers d'habitants ont été évacués dans le nord du Japon, où des feux de forêt ont ravagé une surface record depuis 1992 et fait un mort, selon les autorités.

Les opérations pour éteindre le feu ont duré tard dans la nuit. sda

Keystone-SDA ATS

Depuis que les feux se sont déclarés mercredi, environ 2000 personnes ont fui les zones autour de la ville d'Ofunato, dans la région boisée d'Iwate, dans le nord du Japon, ont indiqué dimanche les autorités japonaises.

Plusieurs se sont réfugiées chez des amis ou des parents, et plus de 1200 ont été conduites vers des abris, ont-elles ajouté. Au moins une personne est morte dans les flammes, qui ont aussi endommagé plus de 80 bâtiments.

«Nous cherchons encore à déterminer la surface touchée, mais c'est la plus importante depuis 1992», a assuré samedi à l'AFP un porte-parole de l'agence. A l'époque, un incendie avait détruit 1.030 hectares à Kushiro, dans l'île septentrionale de Hokkaido.

Selon certaines informations de presse, le feu s'est déjà propagé sur 1800 hectares. Des images aériennes de la chaîne publique NHK montrent des hélicoptères militaires survolant des volutes de fumée blanche, quatre jours après le début de l'incendie.

Selon les données du gouvernement, le nombre d'incendies de forêt avait diminué depuis un pic dans les années 1970, mais le pays en recensait encore environ 300 en 2023, concentrés sur la période de février à avril, lorsque l'air s'assèche et que les vents se lèvent.

Le dernier incendie en date dans la région d'Iwate a été alimenté par des «vents violents», a souligné M. Fuchigami. L'année 2024 a aussi été la plus chaude jamais enregistrée au Japon, selon l'agence météorologique nationale (JMA), sur fond de phénomènes extrêmes se multipliant dans le monde en raison du changement climatique.