«Le privilège d'une vie» Figure de l'opposition à Trump, Zohran Mamdani est devenu maire de New York

Basile Mermoud

1.1.2026

Le démocrate Zohran Mamdani, élu en novembre dernier sur un programme de gauche et une opposition frontale à Donald Trump, est devenu officiellement jeudi maire de New York, où de nombreux défis l'attendent.

Zohran Mamdani a été élu sur un programme d'opposition franche au président américain, notamment sur l'économie et l'immigration.
Zohran Mamdani a été élu sur un programme d'opposition franche au président américain, notamment sur l'économie et l'immigration.
KEYSTONE

Agence France-Presse

01.01.2026, 09:38

Lors d'une brève cérémonie organisée dans une station de métro historique de Manhattan, l'élu de 34 ans a prêté serment devant Letitia James, procureure démocrate de l'Etat de New York et ennemie personnelle du président américain, qu'elle a fait condamner pour fraudes en 2024.

Premier maire musulman de la ville, il a juré sur un exemplaire du Coran tenu par sa femme, l'artiste Rama Duwaji, un édition ayant appartenu à une figure intellectuelle de Harlem, Arturo Schomburg, écrivain et historien pionnier de l'histoire des Noirs américains, mort en 1938. «C'est véritablement l'honneur et le privilège d'une vie», a-t-il déclaré.

Rage Bait, un terme polysémique. Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent

Rage Bait, un terme polysémiqueMamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent

Très soucieux de symboles, Zohran Madmani a justifié le choix d'une station prestigieuse et désaffectée - «Old City», aux voûtes élégantes et verrières colorées datant de 1904 - par le fait qu'elle incarnait à ses yeux «une ville qui osait être à la fois belle» et «capable de transformer la vie des classes laborieuses».

Il a été intronisé peu après minuit, au moment où des miliers de personnes célébraient le passage à la nouvelle année sur Times Square. Cette cérémonie d'investiture en petit comité sera suivie d'une autre jeudi à la mi-journée à l'hôtel de ville, présidée par deux champions de la gauche américaine, le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez.

Premier maire musulman de la ville, il a juré sur un exemplaire du Coran tenu par sa femme, l'artiste Rama Duwaji.
Premier maire musulman de la ville, il a juré sur un exemplaire du Coran tenu par sa femme, l'artiste Rama Duwaji.
KEYSTONE

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à cette occasion pour une grande «fête de quartier», avec retransmissions sur écrans géants, musiques et performances le long de Broadway.

Elu sur un programme d'opposition franche au président américain, notamment sur l'économie et l'immigration, Zohran Mamdani s'est depuis lors rendu à la Maison Blanche pour un échange étonnamment chaleureux entre les deux hommes, qui ont fait assaut d'amabilités.

Lutte contre la vie chère

Pas sûr que Donald Trump ait toutefois définitivement remisé ses menaces, faites pendant la campagne, d'envoyer la Garde nationale à New York ou de couper les subventions fédérales à la ville.

«Si demain Stephen Miller (proche conseiller de Donald Trump) ou JD Vance (...) suggèrent au président d'envoyer plus de policiers de l'immigration à New York, il le fera», estime auprès de l'AFP Lincoln Mitchell, professeur de sciences politiques à l'université Columbia.

En outre, les électeurs du nouveau maire «attendent réellement» que ce dernier s'oppose fermement à la Maison Blanche. Jeune élu local de l'arrondissement du Queens sans longue expérience politique, Zohran Mamdani aura fort à faire pour mettre en oeuvre ses promesses de campagne, qui ont suscité une grande attente dans la population.

Leur rencontre devient virale. «Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»

Leur rencontre devient virale«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»

A quelques mois d'élections importantes au Congrès ("midterms"), ses réussites et échecs seront également scrutés à la loupe par le camp démocrate, qui cherche encore souvent l'inspiration pour s'opposer à Donald Trump.

Membre de la petite formation des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), le natif d'Ouganda naturalisé américain en 2018 a bâti l'essentiel de son programme sur le coût de la vie, devenu prohibitif pour une partie des 8,5 millions d'habitants de New York, notamment le logement.

Son prédécesseur Eric Adams, dont le bilan a été entaché par des accusations de corruption, s'est employé à en compliquer une mesure phare, le gel des loyers de plus d'un million d'appartements, en nommant ou renommant plusieurs proches au comité chargé d'en décider.

Zohran Madmani a été intronisé dans une station prestigieuse et désaffectée : « Old City », avec ses voûtes élégantes et ses verrières colorées datant de 1904.
Zohran Madmani a été intronisé dans une station prestigieuse et désaffectée : « Old City », avec ses voûtes élégantes et ses verrières colorées datant de 1904.
KEYSTONE

Les modalités des autres promesses de Zohran Mamdani - construction de 200.000 logements abordables, garde d'enfants accessible à tous, supermarchés publics à bas prix, gratuité des bus - ne sont pas encore connues. Mais il devra sans tarder faire des annonces pour les lancer.

Soutien de longue date de la cause palestinienne, extrêmement critique sur la politique d'Israël, l'élu se sait enfin étroitement surveillé sur la question de la défense de la communauté juive, sur fond de montée de l'antisémitisme à New York comme ailleurs aux Etats-Unis. Depuis son élection, une de ses recrues a démissionné après la révélation de tweets antisémites qu'elle avait postés dans sa jeunesse.

