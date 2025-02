Roi de la controverse, magnat de l'économie - Qui est le nouvel homme fort?

L'Allemagne a probablement un nouveau chancelier : après les élections de dimanche, il est clair que Friedrich Merz devrait prendre les rênes. Qui est cet homme ?

Friedrich Merz, candidat à la chancellerie de l'Union et président de la CDU

Après les élections, l'Allemagne aura probablement un nouveau chancelier : Friedrich Merz. A 69 ans, ce natif du Sauerland devrait prendre la tête du pays s'il parvient à former un gouvernement. Le gouvernement de feux de signalisation est révolu, ce dimanche marque un tournant dans la politique allemande.

Mais qui est le nouvel homme fort ? Friedrich Merz est né le 11 novembre 1955 à Brilon, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Élevé dans une famille de juristes conservateurs, il a été très tôt marqué par les valeurs de discipline et d'engagement. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1975, il a effectué son service militaire dans les troupes d'artillerie de la Bundeswehr.

Il a ensuite étudié le droit aux universités de Bonn et de Marburg, encouragé par une bourse de la Konrad-Adenauer-Stiftung. Il a commencé sa carrière juridique en 1985 en tant que juge au tribunal d'instance de Sarrebruck, avant de rejoindre en 1986 l'Association de l'industrie chimique en tant que syndic - c'est-à-dire en travaillant pour elle en tant qu'avocat.

Entrée en politique

Merz a commencé sa carrière politique en 1989 en étant élu au Parlement européen, où il a travaillé jusqu'en 1994. Il a ensuite fait son entrée au Bundestag allemand et s'est rapidement établi comme expert financier de la CDU.

En 2000, il a pris la tête du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag, faisant ainsi office de leader de l'opposition. Après les élections fédérales de 2002, Angela Merkel lui a succédé, suite à quoi Merz s'est progressivement retiré de la politique et a démissionné de son mandat en 2009.

Après une brillante carrière dans le monde des affaires, notamment en tant que président de BlackRock Allemagne, Merz est revenu dans l'arène politique en 2018. En janvier 2022, il a été élu président de la CDU et a façonné le parti avec une orientation plus conservatrice, tout en mettant l'accent sur le libéralisme économique. Son attitude et son expertise économique ont convaincu les électeurs lors des élections anticipées du Bundestag, si bien qu'il assume désormais le poste de chancelier. Rien d'étonnant à cela, puisque l'économie a été le grand thème dominant de la campagne électorale.

Controverses et déclarations marquantes

La carrière politique de Merz est marquée par des déclarations marquantes et des débats parfois controversés. En 2000, il a introduit la notion de «culture dominante» dans le débat public et a exigé que les immigrés «s'adaptent à une culture dominante allemande libérale qui s'est développée». Cette revendication a déclenché un vaste débat social sur l'intégration et l'identité nationale.

En septembre 2022, Merz s'est retrouvé sous le feu des critiques lorsqu'il a parlé dans une interview de «tourisme social» en rapport avec les réfugiés ukrainiens. Après une vive réaction publique, il s'est excusé pour ce choix de mots.

Un autre moment controversé s'est produit en janvier 2025, lorsqu'une motion de la CDU sur la politique migratoire a obtenu une majorité au Bundestag avec le soutien de l'AfD. Cette démarche a été vivement critiquée par les opposants politiques et une partie de l'opinion publique, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester contre la droite.

Vie privée

Merz est marié depuis 1981 avec la juge Charlotte Merz. Le couple a trois enfants adultes et vit à Arnsberg dans le Sauerland. Outre ses activités politiques, Merz est connu pour être un pilote privé passionné et possède son propre avion : un bimoteur Diamond DA62 de fabrication autrichienne.

Désormais, il est également aux commandes de la politique allemande. La question de savoir où il va mener ce navire reste ouverte. En effet, des négociations de coalition sont prévues, qui nécessiteront des compromis. Contrairement à ce qui se passe dans son avion, le chancelier Merz n'est pas le seul à décider de la direction à prendre.

