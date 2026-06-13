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Fils d’immigrés À l’occasion du 80e anniversaire de Trump, retour sur ses origines familiales

Britta Gfeller

14.6.2026

Donald Trump fête son 80e anniversaire, une occasion de se pencher de plus près sur l’arbre généalogique du président américain. Ce qui surprend: sa mère était une immigrante pauvre originaire d’Écosse, tandis que les origines de son grand-père ont tout simplement été passées sous silence.

Né le 14 juin 1946, à New York, Donald Trump fête aujourd’hui ses 80 ans (archives).
Né le 14 juin 1946, à New York, Donald Trump fête aujourd’hui ses 80 ans (archives).
imago images/ZUMA Press

Philipp Dahm

14.06.2026, 00:00

14.06.2026, 08:53

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • La mère de Donald Trump est née dans un modeste village de pêcheurs et est issue d’un clan écossais.
  • Son père est né à New York, tout comme son fils, mais il ment d’abord sur les origines de son grand-père.
  • Donald Trump est l'un des cinq enfants, dont seuls deux sont encore en vie aujourd'hui.
Montre plus

Du côté maternel : le clan des MacLeod

Commençons par les origines maternelles de Donald Trump (les dames d’abord), car elles sont particulièrement marquantes. Sa mère est née dans le village de Tong, sur l’île de Lewis, tout au nord de l’Écosse, dans les Hébrides extérieures.

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais
La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Voici Mary Anne MacLeod Trump avec son fils sur une photo de 1992. À 80 ans, la ressemblance avec Donald Trump est frappante. Plus jeune, elle présentait un visage très différent...

Voici Mary Anne MacLeod Trump avec son fils sur une photo de 1992. À 80 ans, la ressemblance avec Donald Trump est frappante. Plus jeune, elle présentait un visage très différent...

Photo: imago/ZUMA Press

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. …que voici. Et Mary Anne n’est pas née aux États-Unis, mais dans le nord de l’Écosse…

…que voici. Et Mary Anne n’est pas née aux États-Unis, mais dans le nord de l’Écosse…

Photo: Gemeinfrei

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. … dans le village de Tong, sur l’île de Lewis. Son père était agriculteur et pêcheur, et ses ancêtres sont tous originaires de la région, portant — lorsqu’ils n’appartiennent pas au clan des MacLeod — des noms tels que MacAulay et Smith.

… dans le village de Tong, sur l’île de Lewis. Son père était agriculteur et pêcheur, et ses ancêtres sont tous originaires de la région, portant — lorsqu’ils n’appartiennent pas au clan des MacLeod — des noms tels que MacAulay et Smith.

Photo: Google Earth

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Voici deux anecdotes: premièrement, Mary Anne avait un oncle prénommé Donald, pêcheur, qui a perdu la vie en mer à l’âge de 34 ans. On le voit ici derrière ses parents, Alexander (1830–1900) et Anne MacLeod (1833–1923), les arrière-arrière-grands-parents de Donald Trump. Deuxième anecdote: le clan MacLeod dispose d’un fan-club en Suisse.

Voici deux anecdotes: premièrement, Mary Anne avait un oncle prénommé Donald, pêcheur, qui a perdu la vie en mer à l’âge de 34 ans. On le voit ici derrière ses parents, Alexander (1830–1900) et Anne MacLeod (1833–1923), les arrière-arrière-grands-parents de Donald Trump. Deuxième anecdote: le clan MacLeod dispose d’un fan-club en Suisse.

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. En 1930, Mary Anne MacLeod quitte son village de pêcheurs pauvre en Écosse avec seulement 50 dollars en poche pour émigrer aux États-Unis, où certains de ses proches se sont déjà installés. Elle vit chez une sœur à New York et gagne sa vie grâce à de petits emplois, notamment comme aide ménagère ou nounou.

En 1930, Mary Anne MacLeod quitte son village de pêcheurs pauvre en Écosse avec seulement 50 dollars en poche pour émigrer aux États-Unis, où certains de ses proches se sont déjà installés. Elle vit chez une sœur à New York et gagne sa vie grâce à de petits emplois, notamment comme aide ménagère ou nounou.

Photo: Gemeinfrei

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Au milieu des années 1930, Mary Anne rencontre Fred Trump, et tous deux se marient le 11 janvier 1936. En 1940, elle peut enfin se permettre d’engager une aide ménagère. Sur la photo figurent les portraits des parents de Trump à la Maison-Blanche en 2018.

Au milieu des années 1930, Mary Anne rencontre Fred Trump, et tous deux se marient le 11 janvier 1936. En 1940, elle peut enfin se permettre d’engager une aide ménagère. Sur la photo figurent les portraits des parents de Trump à la Maison-Blanche en 2018.

Photo: KEYSTONE

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Donald Trump avec son père Fred et le promoteur de boxe Don King (au centre) en décembre 1987 à Atlantic City, dans le New Jersey : pendant que les hommes font des affaires, …

Donald Trump avec son père Fred et le promoteur de boxe Don King (au centre) en décembre 1987 à Atlantic City, dans le New Jersey : pendant que les hommes font des affaires, …

Photo: KEYSTONE

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. … sa mère, Mary Anne, s’engage dans des œuvres caritatives. Elle se serait montrée moins chaleureuse envers ses enfants que son mari Fred.

… sa mère, Mary Anne, s’engage dans des œuvres caritatives. Elle se serait montrée moins chaleureuse envers ses enfants que son mari Fred.

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Mary Anne et Fred Trump en 1990: avec l’âge, Mary Anne souffre également d’ostéoporose. La mère de Donald Trump meurt en 2000 à l’âge de 88 ans, un an après son mari.

Mary Anne et Fred Trump en 1990: avec l’âge, Mary Anne souffre également d’ostéoporose. La mère de Donald Trump meurt en 2000 à l’âge de 88 ans, un an après son mari.

Photo: IMAGO/Newscom World

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais
La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Voici Mary Anne MacLeod Trump avec son fils sur une photo de 1992. À 80 ans, la ressemblance avec Donald Trump est frappante. Plus jeune, elle présentait un visage très différent...

Voici Mary Anne MacLeod Trump avec son fils sur une photo de 1992. À 80 ans, la ressemblance avec Donald Trump est frappante. Plus jeune, elle présentait un visage très différent...

Photo: imago/ZUMA Press

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. …que voici. Et Mary Anne n’est pas née aux États-Unis, mais dans le nord de l’Écosse…

…que voici. Et Mary Anne n’est pas née aux États-Unis, mais dans le nord de l’Écosse…

Photo: Gemeinfrei

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. … dans le village de Tong, sur l’île de Lewis. Son père était agriculteur et pêcheur, et ses ancêtres sont tous originaires de la région, portant — lorsqu’ils n’appartiennent pas au clan des MacLeod — des noms tels que MacAulay et Smith.

… dans le village de Tong, sur l’île de Lewis. Son père était agriculteur et pêcheur, et ses ancêtres sont tous originaires de la région, portant — lorsqu’ils n’appartiennent pas au clan des MacLeod — des noms tels que MacAulay et Smith.

Photo: Google Earth

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Voici deux anecdotes: premièrement, Mary Anne avait un oncle prénommé Donald, pêcheur, qui a perdu la vie en mer à l’âge de 34 ans. On le voit ici derrière ses parents, Alexander (1830–1900) et Anne MacLeod (1833–1923), les arrière-arrière-grands-parents de Donald Trump. Deuxième anecdote: le clan MacLeod dispose d’un fan-club en Suisse.

Voici deux anecdotes: premièrement, Mary Anne avait un oncle prénommé Donald, pêcheur, qui a perdu la vie en mer à l’âge de 34 ans. On le voit ici derrière ses parents, Alexander (1830–1900) et Anne MacLeod (1833–1923), les arrière-arrière-grands-parents de Donald Trump. Deuxième anecdote: le clan MacLeod dispose d’un fan-club en Suisse.

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. En 1930, Mary Anne MacLeod quitte son village de pêcheurs pauvre en Écosse avec seulement 50 dollars en poche pour émigrer aux États-Unis, où certains de ses proches se sont déjà installés. Elle vit chez une sœur à New York et gagne sa vie grâce à de petits emplois, notamment comme aide ménagère ou nounou.

En 1930, Mary Anne MacLeod quitte son village de pêcheurs pauvre en Écosse avec seulement 50 dollars en poche pour émigrer aux États-Unis, où certains de ses proches se sont déjà installés. Elle vit chez une sœur à New York et gagne sa vie grâce à de petits emplois, notamment comme aide ménagère ou nounou.

Photo: Gemeinfrei

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Au milieu des années 1930, Mary Anne rencontre Fred Trump, et tous deux se marient le 11 janvier 1936. En 1940, elle peut enfin se permettre d’engager une aide ménagère. Sur la photo figurent les portraits des parents de Trump à la Maison-Blanche en 2018.

Au milieu des années 1930, Mary Anne rencontre Fred Trump, et tous deux se marient le 11 janvier 1936. En 1940, elle peut enfin se permettre d’engager une aide ménagère. Sur la photo figurent les portraits des parents de Trump à la Maison-Blanche en 2018.

Photo: KEYSTONE

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Donald Trump avec son père Fred et le promoteur de boxe Don King (au centre) en décembre 1987 à Atlantic City, dans le New Jersey : pendant que les hommes font des affaires, …

Donald Trump avec son père Fred et le promoteur de boxe Don King (au centre) en décembre 1987 à Atlantic City, dans le New Jersey : pendant que les hommes font des affaires, …

Photo: KEYSTONE

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. … sa mère, Mary Anne, s’engage dans des œuvres caritatives. Elle se serait montrée moins chaleureuse envers ses enfants que son mari Fred.

… sa mère, Mary Anne, s’engage dans des œuvres caritatives. Elle se serait montrée moins chaleureuse envers ses enfants que son mari Fred.

La famille de la mère de Donald Trump et ses ancêtres écossais. Mary Anne et Fred Trump en 1990: avec l’âge, Mary Anne souffre également d’ostéoporose. La mère de Donald Trump meurt en 2000 à l’âge de 88 ans, un an après son mari.

Mary Anne et Fred Trump en 1990: avec l’âge, Mary Anne souffre également d’ostéoporose. La mère de Donald Trump meurt en 2000 à l’âge de 88 ans, un an après son mari.

Photo: IMAGO/Newscom World

C’est une ironie de l’histoire que la mère de Donald Trump ait elle-même été une immigrante sans le sou, alors que son fils a remporté, des décennies plus tard, des élections en promettant de restreindre l’immigration.

«Il n'est pas possible de le gérer». Au G7, Trump imposera son humeur et son calendrier

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Du côté paternel: des immigrants allemands dont on tait l’existence

Fred et Mary Anne Trump posent en 1964 avec leur fils Donald, alors âgé de 18 ans, à la New York Military Academy: son père est né à New York, tout comme lui. Mais d’où viennent réellement les parents de Fred?

Gemeinfrei

Dans son livre The Art of the Deal, Donald Trump affirme que son grand-père a immigré aux États-Unis «alors qu’il était enfant, depuis la Suède». Son père, Fred, aurait lui aussi falsifié les origines de son propre père — notamment lorsque l’entrepreneur était en contact avec des concitoyens juifs.

Ce n’est qu’en 1999 que le futur président reconnaît que son grand-père, Frederick Trump, est né en 1869 sous le nom de Friedrich Trump à Kallstadt, dans l’ancien royaume de Bavière. Cette localité se situe à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Mannheim, dans l’actuel Land de Rhénanie-Palatinat.

Frederick Trump en 1887, alors qu’il était déjà aux États-Unis.
Frederick Trump en 1887, alors qu’il était déjà aux États-Unis.
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Friedrich Trump émigre aux États-Unis en 1885, à seulement 16 ans. Il est enregistré par les services d’immigration sous le nom de «Freidr. Trumpf». Il s’installe à New York chez sa sœur aînée, Katharina, et son mari Fred Schuster, et travaille pendant six ans chez un coiffeur.

Friedrich Trump sur une photo prise entre 1885 et 1889.
Friedrich Trump sur une photo prise entre 1885 et 1889.
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En 1891, Friedrich met de côté ses économies et part s’installer sur la côte ouest, en pleine ruée vers l’or. À Seattle, dans l’État de Washington, il ouvre un restaurant qui comprend également une «salle pour dames». Autrement dit, un établissement où la prostitution est pratiquée. Un an plus tard, Friedrich obtient la naturalisation.

En 1894, il vend son restaurant et part pour Monte Cristo, dans l’État de Washington. Entre-temps, il a acquis un terrain de 16 hectares — la première transaction immobilière des Trump aux États-Unis. Il y construit une auberge et y reste trois ans avant de revenir à Seattle pour ouvrir un nouveau restaurant.

Ce journal de Seattle fait état, le 17 juillet 1897, de découvertes d’or.
Ce journal de Seattle fait état, le 17 juillet 1897, de découvertes d’or.
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Pour profiter de la ruée vers l’or du Klondike, Friedrich déménage une nouvelle fois: à Bennett, en Colombie-Britannique, il ouvre une auberge où travaillent également des prostituées. En raison du durcissement de la législation, il cède l’établissement à son associé en 1901.

Le grand-père de Donald Trump : Frederick Trump. La photo le montre en 1918.
Le grand-père de Donald Trump : Frederick Trump. La photo le montre en 1918.
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C’est en 1901 que Friedrich, devenu riche, retourne dans son village natal de Kallstadt, en Allemagne, et y rencontre Elisabeth Christ, à qui il demande sa main. Le couple se marie en 1902, s’installe à New York, mais revient rapidement à Kallstadt. Sur place, Friedrich est toutefois à nouveau expulsé. En 1904, ils ont une fille, Elizabeth.

Elizabeth Christ et Frederick Trump sur une photo de 1902.
Elizabeth Christ et Frederick Trump sur une photo de 1902.
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Les autorités lui reprochent d’avoir quitté l’Allemagne pour échapper au service militaire. À l’été 1905, la famille est de retour à New York, où leur fils Fred naît en octobre. En 1907, c’est au tour de son frère John Trump. En 1908, la famille achète un terrain avec une maison et en loue une partie des pièces.

Frederick, alias Friedrich Trump, sa femme Elisabeth Trump et leurs enfants (de gauche à droite) Fred (le père de Donald Trump), Elizabeth et John sur une photo datant d'environ 1915.
Frederick, alias Friedrich Trump, sa femme Elisabeth Trump et leurs enfants (de gauche à droite) Fred (le père de Donald Trump), Elizabeth et John sur une photo datant d'environ 1915.
Gemeinfrei

En 1918, Friedrich Trump meurt de la grippe espagnole à l’âge de 49 ans. Sa femme, Elisabeth, et son fils Fred poursuivent la gestion des activités immobilières qui feront du père de Donald Trump un multimillionnaire.

Les frères et sœurs de Trump

Donald Trump fête aujourd’hui ses 80 ans. Il a ainsi survécu à sa sœur aînée ainsi qu’à son frère aîné et à son frère cadet. L’aînée de ses frères et sœurs, Maryanne Trump Barry, est née en 1937 et est décédée en 2023.

Frederick Christ, dit «Freddy» Trump, est né en 1938 et meurt en 1981 à l’âge de 42 ans, des suites d’une crise cardiaque attribuée à son alcoolisme. En 1942 naît sa sœur Elizabeth Trump Grau, suivie quatre ans plus tard par l’actuel président. Le benjamin de la fratrie, Robert Stewart Trump, est né en 1948 et est décédé en 2020.

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?
Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Maryanne Trump Barry (1937-2023) était juriste, procureure et juge. Elle n’avait pas une très haute opinion de son frère Donald. Elle est décédée à l’âge de 86 ans. La photo la montre à New York en 2016.

Maryanne Trump Barry (1937-2023) était juriste, procureure et juge. Elle n’avait pas une très haute opinion de son frère Donald. Elle est décédée à l’âge de 86 ans. La photo la montre à New York en 2016.

Photo: KEYSTONE

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Frederick Christ «Freddy» Trump Jr. (1938-1982), photographié le 1er mars 1966, aurait dû, en tant que fils aîné, reprendre l’entreprise de son père. Mais au lieu de se tourner vers l’immobilier, il s’est orienté vers l’aviation, ce qui a entraîné une rupture avec son père. Son alcoolisme a précipité sa mort prématurée.

Frederick Christ «Freddy» Trump Jr. (1938-1982), photographié le 1er mars 1966, aurait dû, en tant que fils aîné, reprendre l’entreprise de son père. Mais au lieu de se tourner vers l’immobilier, il s’est orienté vers l’aviation, ce qui a entraîné une rupture avec son père. Son alcoolisme a précipité sa mort prématurée.

Photo: Gemeinfrei

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Donald Trump avec son épouse Melania, ses deux sœurs Maryanne Trump Barry et Elizabeth Trump Grau, ainsi que le mari de cette dernière, James Grau, à New York en 2005 : Elizabeth Trump Grau, la cadette des cinq enfants, et son mari, producteur de cinéma, restent à l’écart de la vie politique.

Donald Trump avec son épouse Melania, ses deux sœurs Maryanne Trump Barry et Elizabeth Trump Grau, ainsi que le mari de cette dernière, James Grau, à New York en 2005 : Elizabeth Trump Grau, la cadette des cinq enfants, et son mari, producteur de cinéma, restent à l’écart de la vie politique.

Photo: KEYSTONE

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Donald Trump, immortalisé ici en 1964 dans l'annuaire de <em>la New York Military Academy</em>, est né en 1946 et est le deuxième plus jeune enfant de ses parents.

Donald Trump, immortalisé ici en 1964 dans l'annuaire de la New York Military Academy, est né en 1946 et est le deuxième plus jeune enfant de ses parents.

Photo: Gemeinfrei

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Le frère cadet de Donald Trump, Robert (à gauche), est né deux ans après lui. Il a lui aussi travaillé dans le secteur immobilier, a été président de la Trump Organization et l’un de ses soutiens, mais il est mort en août 2020 des suites d’une maladie. La photo les montre tous deux en 1999.

Le frère cadet de Donald Trump, Robert (à gauche), est né deux ans après lui. Il a lui aussi travaillé dans le secteur immobilier, a été président de la Trump Organization et l’un de ses soutiens, mais il est mort en août 2020 des suites d’une maladie. La photo les montre tous deux en 1999.

Photo: AP

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?
Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Maryanne Trump Barry (1937-2023) était juriste, procureure et juge. Elle n’avait pas une très haute opinion de son frère Donald. Elle est décédée à l’âge de 86 ans. La photo la montre à New York en 2016.

Maryanne Trump Barry (1937-2023) était juriste, procureure et juge. Elle n’avait pas une très haute opinion de son frère Donald. Elle est décédée à l’âge de 86 ans. La photo la montre à New York en 2016.

Photo: KEYSTONE

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Frederick Christ «Freddy» Trump Jr. (1938-1982), photographié le 1er mars 1966, aurait dû, en tant que fils aîné, reprendre l’entreprise de son père. Mais au lieu de se tourner vers l’immobilier, il s’est orienté vers l’aviation, ce qui a entraîné une rupture avec son père. Son alcoolisme a précipité sa mort prématurée.

Frederick Christ «Freddy» Trump Jr. (1938-1982), photographié le 1er mars 1966, aurait dû, en tant que fils aîné, reprendre l’entreprise de son père. Mais au lieu de se tourner vers l’immobilier, il s’est orienté vers l’aviation, ce qui a entraîné une rupture avec son père. Son alcoolisme a précipité sa mort prématurée.

Photo: Gemeinfrei

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Donald Trump avec son épouse Melania, ses deux sœurs Maryanne Trump Barry et Elizabeth Trump Grau, ainsi que le mari de cette dernière, James Grau, à New York en 2005 : Elizabeth Trump Grau, la cadette des cinq enfants, et son mari, producteur de cinéma, restent à l’écart de la vie politique.

Donald Trump avec son épouse Melania, ses deux sœurs Maryanne Trump Barry et Elizabeth Trump Grau, ainsi que le mari de cette dernière, James Grau, à New York en 2005 : Elizabeth Trump Grau, la cadette des cinq enfants, et son mari, producteur de cinéma, restent à l’écart de la vie politique.

Photo: KEYSTONE

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Donald Trump, immortalisé ici en 1964 dans l'annuaire de <em>la New York Military Academy</em>, est né en 1946 et est le deuxième plus jeune enfant de ses parents.

Donald Trump, immortalisé ici en 1964 dans l'annuaire de la New York Military Academy, est né en 1946 et est le deuxième plus jeune enfant de ses parents.

Photo: Gemeinfrei

Qui sont les frères et sœurs de Donald Trump ?. Le frère cadet de Donald Trump, Robert (à gauche), est né deux ans après lui. Il a lui aussi travaillé dans le secteur immobilier, a été président de la Trump Organization et l’un de ses soutiens, mais il est mort en août 2020 des suites d’une maladie. La photo les montre tous deux en 1999.

Le frère cadet de Donald Trump, Robert (à gauche), est né deux ans après lui. Il a lui aussi travaillé dans le secteur immobilier, a été président de la Trump Organization et l’un de ses soutiens, mais il est mort en août 2020 des suites d’une maladie. La photo les montre tous deux en 1999.

Photo: AP

Parmi les cinq enfants, seuls Donald Trump et sa sœur aînée de quatre ans, Elizabeth Trump Grau, sont encore en vie aujourd'hui.

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