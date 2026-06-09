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Justice Fin de garde à vue pour le frère de Jérôme B.

Angelica Zermatten

9.6.2026

Le parquet d'Auch s'est dessaisi au profit de celui d'Agen dans le cadre d'une enquête pour viol sur mineure, viol par conjoint, séquestration et menaces visant le frère de Jérôme B. dont la garde à vue est terminée, a annoncé mardi la procureure d'Auch.

Le frère du principal suspect dans l'affaire Lyhanna, résidant également dans le Gers, avait été placé en garde à vue lundi matin (image d'illustration).
Le frère du principal suspect dans l'affaire Lyhanna, résidant également dans le Gers, avait été placé en garde à vue lundi matin (image d'illustration).
AFP

09.06.2026, 16:51

«A l'issue de la garde à vue, la procédure suivie à l'encontre du frère de Jérôme B. a fait l'objet d'un dessaisissement du parquet d'Auch pour le parquet d'Agen, au titre du pôle de l'instruction, compte tenu de la nature criminelle des faits», a annoncé Clémence Meyer, dans un communiqué.

Le frère du principal suspect dans l'affaire Lyhanna, résidant également dans le Gers, avait été placé en garde à vue lundi matin.

«À 10H25, le commissariat d'Auch a procédé au placement en garde à vue du frère de Jérôme B (...) des chefs de viol sur mineur de plus de 15 ans, viol par conjoint, séquestration et menace de mort réitérée par conjoint», avait souligné Mme Meyer, sans plus de précision. Les faits ont été commis entre 2007 et 2017, avait précisé ce parquet.

Affaire Lyhanna. Le frère du principal suspect en garde à vue pour viol sur mineur

Affaire LyhannaLe frère du principal suspect en garde à vue pour viol sur mineur

En détention provisoire depuis le 1er juin, Jérôme B. a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de Lyhanna, collégienne de 11 ans, retrouvée morte jeudi dans les locaux d'une exploitation agricole désaffectée, à 15 km du lieu de sa disparition.

Depuis la confirmation, vendredi soir, que le corps retrouvé était bien celui de Lyhanna, à la suite de l'autopsie, le parquet d'Agen, chargé du suivi de cette enquête, n'a pas fait de nouvelle communication.