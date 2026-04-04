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«Ne bombardez pas! Discutez!» «Fin des conneries de Bibi» : à Tel-Aviv, des Israéliens descendent dans la rue contre la guerre

Basile Mermoud

4.4.2026

«Fin à la guerre sans fin» : plus d'un millier de personnes ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv contre la guerre menée par Israël contre l'Iran et le Hezbollah au Liban, appelant les autorités à y mettre un terme, avant d'être dispersées par la police.

Peu après le début du rassemblement, la police a repoussé les manifestants, dont certains sont revenus sur place ou se sont assis à même le sol.
Peu après le début du rassemblement, la police a repoussé les manifestants, dont certains sont revenus sur place ou se sont assis à même le sol.
AFP

Agence France-Presse

04.04.2026, 19:52

«Ne bombardez pas! Discutez!», «Fin des conneries de Bibi», ont scandé des manifestants réunis sur la place Habima, au cœur de la métropole, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Une femme tenait une pancarte sur laquelle était inscrit: «Netanyahu est la plus grande menace pour l'existence d'Israël», en référence au Premier ministre Benjamin Netanyahu, surnommé «Bibi».

Le Moyen-Orient est plongé depuis le 28 février dans une guerre déclenchée par une attaque conjointe des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, à laquelle Téhéran riposte par des tirs de missiles et de drones visant Israël et plusieurs pays de la région.

Le mouvement islamiste Hezbollah est entré le 2 mars dans le conflit pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué à Téhéran. Israël a riposté par des frappes aériennes de grande ampleur à travers le Liban et une offensive terrestre dans le sud du pays.

Après des frappes dans le secteur. Moscou évacue 198 de ses techniciens de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr

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Peu après le début du rassemblement à 16H00 GMT, la police, qui n'avait autorisé qu'une mobilisation limitée à 150 personnes au nom de mesures de sécurité liées à la guerre, a repoussé les manifestants, dont certains sont revenus sur place ou se sont assis à même le sol.

«La police tente de faire taire notre voix» mais «c'est notre devoir d'être présents», a déclaré à l'AFP Alon-Lee Green, codirecteur de Standing Together, un groupe israélo-palestinien qui a organisé la manifestation.

«Nous sommes ici pour demander la fin de la guerre en Iran, de la guerre au Liban, de la guerre à Gaza qui se poursuit encore, et pour mettre fin aux pogroms en Cisjordanie.»

«Je suis contre la guerre parce que (...) je suis très sceptique quant aux raisons avancées» par le Premier ministre, a indiqué de son côté Cécile, 62 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Israël et les Etats-Unis, tout en visant à éradiquer la menace des missiles balistiques iraniens, accusent la République islamique de chercher à se doter de l'arme nucléaire, ce que Téhéran dément en affirmant que son programme est strictement civil.

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