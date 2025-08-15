Les pourparlers en comité restreint entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sur la base militaire Emendorf-Richardson en Alaska ont pris fin, a indiqué vendredi le Kremlin.

Valdimir Poutine (à g.) et Donald Trump à leur arrivée à Anchorage. ATS

Keystone-SDA ATS

«Les négociations en petit comité ont pris fin», a-t-il fait savoir sur Telegram, sans qu'il soit clair dans l'immédiat si ces négociations seront suivies par celles en comité élargi entre les deux délégations. Les deux dirigeants doivent tenir une conférence de presse commune ultérieurement.

Pour cette rencontre, le président américain est accompagné du secrétaire d'Etat Marco Rubio et de Steve Witkoff, émissaire spécial auprès de la Russie.

Vladimir Poutine, dont c'est le premier déplacement en Occident depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, est accompagné du chef de la diplomatie Sergueï Lavrov et de son conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov.