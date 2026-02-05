Des survivants japonais des bombardements atomiques de 1945 ont affirmé jeudi craindre que le monde ne se dirige vers une guerre nucléaire. Ceci alors que le dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie a expiré.

Keystone-SDA ATS

Le traité New START a pris fin jeudi, le président américain Donald Trump n'ayant pas donné suite à la proposition de son homologue russe Vladimir Poutine de prolonger d'un an les limites imposées aux ogives dans l'accord.

Terumi Tanaka, coprésident de Nihon Hidankyo, une organisation regroupant des survivants des bombardements nucléaires américains d'août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki, a estimé que le monde n'avait pas pris la mesure de la gravité de la situation. Ce groupe pacifiste a reçu le prix Nobel de la paix en 2024.

«Vu la situation actuelle, j'ai le sentiment que dans un avenir pas si lointain, nous aurons réellement une guerre nucléaire et nous irons vers la destruction», a déclaré M. Tanaka lors d'une conférence de presse tenue avec d'autres militants japonais. Il craint que les citoyens des puissances nucléaires ne réfléchissent pas à l'existence de ces armes dans leur pays et y voient la preuve qu'ils sont une grande puissance. «C'est une énorme erreur», a-t-il mis en garde.

Dialogue avec la Chine

Les bombes américaines lâchées en août 1945 ont fait environ 140'000 morts à Hiroshima et 74'000 à Nagasaki, où vivait M. Tanaka. Ces bombardements, seules utilisations d'armes atomiques en temps de guerre, ont porté le coup de grâce au Japon, qui a capitulé le 15 août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale.

Des militants du monde entier ont averti que la fin du traité New START pourrait déclencher une nouvelle course aux armements entre les principales puissances nucléaires et inciter la Chine à étoffer son arsenal.

Washington affirme qu'un nouvel accord doit inclure la Chine. Mais des militantes anti-armes nucléaires estiment que Tokyo n'a pris aucune initiative efficace pour encourager le contrôle des armements en Asie de l'Est ou engager la Chine dans ces efforts.

«Je pense qu'il n'y a absolument aucun effort pour instaurer un dialogue avec la Chine», a déclaré Hideo Asano, participant à la Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Campagne japonaise pour l'abolition des armes nucléaires).

Le gouvernement japonais a indiqué qu'il continuerait «à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis» à l'élaboration d'un cadre de contrôle des armes nucléaires.

«Notre pays a constamment estimé qu'il est important de poursuivre des efforts de maîtrise des armements et de désarmement associant fermement les pays concernés, dont les États-Unis, la Russie et la Chine», a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement, Kei Sato, lors d'une conférence de presse.