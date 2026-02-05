  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fin du traité nucléaire «J'ai le sentiment que dans un avenir pas si lointain, nous aurons une guerre nucléaire»

ATS

5.2.2026 - 09:56

Des survivants japonais des bombardements atomiques de 1945 ont affirmé jeudi craindre que le monde ne se dirige vers une guerre nucléaire. Ceci alors que le dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie a expiré.

Terumi Tanaka, coprésident de Nihon Hidankyo, une organisation regroupant des survivants des bombardements nucléaires américains d'août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki, a estimé que le monde n'avait pas pris la mesure de la gravité de la situation. 
Terumi Tanaka, coprésident de Nihon Hidankyo, une organisation regroupant des survivants des bombardements nucléaires américains d'août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki, a estimé que le monde n'avait pas pris la mesure de la gravité de la situation. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.02.2026, 09:56

Le traité New START a pris fin jeudi, le président américain Donald Trump n'ayant pas donné suite à la proposition de son homologue russe Vladimir Poutine de prolonger d'un an les limites imposées aux ogives dans l'accord.

Terumi Tanaka, coprésident de Nihon Hidankyo, une organisation regroupant des survivants des bombardements nucléaires américains d'août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki, a estimé que le monde n'avait pas pris la mesure de la gravité de la situation. Ce groupe pacifiste a reçu le prix Nobel de la paix en 2024.

«Vu la situation actuelle, j'ai le sentiment que dans un avenir pas si lointain, nous aurons réellement une guerre nucléaire et nous irons vers la destruction», a déclaré M. Tanaka lors d'une conférence de presse tenue avec d'autres militants japonais. Il craint que les citoyens des puissances nucléaires ne réfléchissent pas à l'existence de ces armes dans leur pays et y voient la preuve qu'ils sont une grande puissance. «C'est une énorme erreur», a-t-il mis en garde.

Dialogue avec la Chine

Les bombes américaines lâchées en août 1945 ont fait environ 140'000 morts à Hiroshima et 74'000 à Nagasaki, où vivait M. Tanaka. Ces bombardements, seules utilisations d'armes atomiques en temps de guerre, ont porté le coup de grâce au Japon, qui a capitulé le 15 août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale.

Des militants du monde entier ont averti que la fin du traité New START pourrait déclencher une nouvelle course aux armements entre les principales puissances nucléaires et inciter la Chine à étoffer son arsenal.

Washington affirme qu'un nouvel accord doit inclure la Chine. Mais des militantes anti-armes nucléaires estiment que Tokyo n'a pris aucune initiative efficace pour encourager le contrôle des armements en Asie de l'Est ou engager la Chine dans ces efforts.

«Je pense qu'il n'y a absolument aucun effort pour instaurer un dialogue avec la Chine», a déclaré Hideo Asano, participant à la Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Campagne japonaise pour l'abolition des armes nucléaires).

Le gouvernement japonais a indiqué qu'il continuerait «à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis» à l'élaboration d'un cadre de contrôle des armes nucléaires.

«Notre pays a constamment estimé qu'il est important de poursuivre des efforts de maîtrise des armements et de désarmement associant fermement les pays concernés, dont les États-Unis, la Russie et la Chine», a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement, Kei Sato, lors d'une conférence de presse.

Les plus lus

Elle meurt de froid seule en montagne – Ses parents brisent le silence
Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !
Mathias Reynard a eu besoin d'une aide psychologique
«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»
«Melania»: une plongée dans le néant à 75 millions de dollars
Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !