Le premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a convoqué une réunion lundi afin de discuter de la manière de gérer les incursions de drones étrangers, dans un contexte d'inquiétude quant à une éventuelle intrusion dans l'espace aérien du pays.

Le premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a convoqué une réunion lundi afin de discuter de la manière de gérer les incursions de drones étrangers. IMAGO/NTB

Keystone-SDA ATS

Plusieurs drones ukrainiens égarés se sont écrasés en Finlande depuis fin mars, tandis qu'au début du mois, une alerte a exhorté la population de la région d'Uusimaa, dans le sud du pays, qui comprend Helsinki, à rester chez elle après des signalements de potentiels drones errants.

La Finlande partage une frontière avec la Russie et est en état d'alerte depuis que le Kremlin a ordonné l'envoi de troupes en Ukraine en février 2022.

Avant la table ronde de lundi, la Confédération des industries finlandaises a appelé à «des informations plus précises sur les menaces potentielles liées aux drones» afin de garantir que «les entreprises puissent jouer leur rôle pour préserver le bon fonctionnement de la société».

L'une des questions en débat est de savoir si les employeurs sont tenus de verser les salaires lorsqu'un salarié doit rester chez lui en raison d'une menace liée à un drone.

La présidente de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), Else-Mai Kirvesniemi, a insisté dans un communiqué sur le fait que «les salaires doivent être versés car le travail est empêché pour des raisons indépendantes de la volonté des employeurs et des employés».

Consignes

La semaine dernière, les services de secours du ministère de l'intérieur ont clarifié leurs consignes sur la manière dont le public doit agir et se tenir informé en cas d'alerte aux drones ou d'autres alertes d'urgence.

Plusieurs drones russes ou ukrainiens se sont également écrasés ces dernières semaines dans les pays baltes (Lituanie, Estonie et Lettonie), sans causer de dégâts importants ni de victimes.

Ces incidents surviennent alors que l'Ukraine a intensifié ses attaques contre les ports pétroliers et les raffineries russes dans le golfe de Finlande, afin de limiter la capacité de Moscou à mener la guerre.

Mais des défaillances mécaniques ou des brouillages russes font parfois dévier les drones ukrainiens de leur trajectoire et les font s'écraser sur le territoire de ses alliés baltes.