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Témoignage «Flottille pour Gaza» : la Suissesse Anne Rochat raconte l'enfer qu'elle a vécu

ATS

21.5.2026 - 19:54

Coupée du monde depuis quatre jours suite à l'interception de la flottille pour Gaza, la Suissesse Anne Rochat témoignait dans l'émission Forum de la RTS. Elle raconte l'enfer et la violence vécus en Israël par les manifestants.

Après l'interception des navires par Israël lundi et mardi, les militants ont été emmenés vers des bateaux prisons (archives)
Après l'interception des navires par Israël lundi et mardi, les militants ont été emmenés vers des bateaux prisons (archives)
sda

Keystone-SDA

21.05.2026, 19:54

21.05.2026, 20:07

Après l'interception des navires par Israël lundi et mardi, les militants ont été emmenés vers des bateaux prisons. «C'est là que l'enfer a commencé», raconte-t-elle jeudi soir depuis Istanbul. Elle explique avoir passé deux jours et trois nuits sur ce bateau où des personnes ont été mises à terre, violentées. On leur a craché au visage.

Après un contrôle de passeport, les militants se sont retrouvés dans un hall, avec une seule toilette pour deux cents personnes, selon la représentante de la délégation suisse de la flottille. «Dans ces containers, on vous envoie des balles en caoutchouc, chaque heure il y a un nouvel évènement qui se passe».

Durant ces trois jours, une quarantaine de suspicions de fractures de bras ou de côtes, une douzaine d'abus sexuels et une dizaine de personnes victimes de coups de taser et de balles en caoutchouc ont été rapportés par Anne Rochat.

Israël. Flottille pour Gaza : les militants en détention après leur interception

IsraëlFlottille pour Gaza : les militants en détention après leur interception

Menaces de mort et viols

«Quand nous sommes arrivés sur terre, les violences et intimidations ont continué», a ajouté la Suissesse sur la RTS: les militants passent la journée à genoux. «On essaye de se rassurer, mais dès que l'on bouge, on peut recevoir un coup ou être traîné par terre, ou encore on vous tire par les cheveux d'un endroit à l'autre. Vous ne savez jamais où vous êtes».

«C'est vraiment une image de l'enfer», témoigne-t-elle. Ensuite, certains militants ont pu voir des avocats, puis un bus a transporté les militants dans le noir, à la prison de Ktziot. Là, Anne Rochat raconte les intimidations des soldats israéliens, elle parle de menace de mort et de viol, durant ces vingt-quatre dernières heures.

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