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Israël «Flottille pour Gaza»: deux militants arrêtés interrogés

ATS

2.5.2026 - 13:24

Deux militants de la «Flottille pour Gaza», interceptée jeudi par l'armée israélienne au large de la Grèce, sont arrivés en Israël pour être interrogés, a annoncé samedi le ministère israélien des Affaires étrangères sur X.

Le Brésilien Thiago Ávila «travaille avec PCPA et est soupçonné d'activités illégales», selon la même source, qui a indiqué que les deux hommes allaient être «transférés pour être interrogés». (archives)
Le Brésilien Thiago Ávila «travaille avec PCPA et est soupçonné d'activités illégales», selon la même source, qui a indiqué que les deux hommes allaient être «transférés pour être interrogés». (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.05.2026, 13:24

L'Espagnol Saif Abu Keshek est «l'un des dirigeants» de la Conférence palestinienne pour les Palestiniens à l'étranger (PCPA), association caritative accusée par les Etats-Unis et Israël d'être affiliée au Hamas, affirme le ministère.

Le Brésilien Thiago Ávila «travaille avec PCPA et est soupçonné d'activités illégales», selon la même source, qui a indiqué que les deux hommes allaient être «transférés pour être interrogés».

Quelques 175 militants avaient été arrêtés sur une vingtaine de bateaux de cette nouvelle flottille visant selon ses organisateurs à briser le blocus israélien de la bande de Gaza, où l'accès à l'aide à l'humanitaire reste fortement restreint.

L'arrestation avait eu lieu à des centaines de kilomètres de Gaza, dans les eaux internationales au large de la Crète, bien plus loin des côtes israéliennes que lors des précédentes interceptions de flottilles.

Israël a relâché tous les militants en Grèce après un accord avec ses autorités, sauf Thiago Ávila et Saif Abu Keshek.

L'Espagne avait immédiatement réclamé la «libération immédiate» de ce dernier.

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