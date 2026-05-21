«Flottille pour Gaza» : Israël a expulsé tous les militants

Israël a annoncé jeudi avoir expulsé tous les militants étrangers de la «flottille pour Gaza» capturés en mer, au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention. Les militants suisses ayant participé à l'expédition ont aussi été expulsés vers la Turquie.

Les bateaux de la flottille avaient été interceptés en Méditerranée (archives). sda

Angelica Zermatten

Les quelque 430 membres d'équipage de la cinquantaine de bateaux arraisonnés lundi par l'armée israélienne en Méditerranée, à l'ouest de Chypre, avaient été amenés de force en Israël puis détenus à la prison de Ktziot (sud), selon l'organisation israélienne de défense des droits humains Adalah, qui assure leur représentation légale et leur défense.

Ils ont «tous été expulsés», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oren Marmorstein, sans préciser s'ils avaient été jugés. Selon le porte-parole d'Adala, Moatassem Zeidan, il n'ont pas été «présentés devant les tribunaux», mais transférés vers l'aéroport de Ramon (près d'Eilat, dans le sud) et expulsés. Les militants égyptiens et jordaniens ont eux été transférés vers leurs pays, à Taba et Aqaba, près des frontières avec Israël.

La Turquie a annoncé trois vols spéciaux prévus au départ de Ramon mercredi pour rapatrier ses citoyens et ceux de pays tiers, soit «422 participants à la flottille, dont 85 citoyens turcs», selon des sources au sein du ministère des Affaires étrangères.

Les 37 ressortissants français ont aussi été expulsés par ces vols et ils seront pris en charge à leur arrivée à Istanbul par l'ambassade de France pour un rapatriement dès que possible, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, Pascal Confavreux, lors d'une conférence de presse.

Une militante israélienne, Zohar Regev, a été déférée devant un tribunal à Ashkelon, au sud de Tel-Aviv. Elle a été libérée avec pour condition l'interdiction d'entrer à Gaza pendant deux mois, a indiqué son avocate Hadeel Abou Salih, alors qu'il est de toute façon interdit pour les civils israéliens de se rendre dans le territoire palestinien.

«Partisans terroristes du Hamas»

Partis de Turquie, les militants de la «Global Sumud Flotilla» ("sumud" signifie «résilience» en arabe) voulaient attirer l'attention sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza, dévastée par plus de deux ans de guerre, en brisant le blocus maritime imposé par Israël. En avril, une précédente «flottille pour Gaza» avait déjà été interceptée par Israël au large de la Grèce.

«Israël a pleinement le droit d'empêcher de provocatrices flottilles de partisans terroristes du Hamas d'entrer dans nos eaux territoriales et d'atteindre Gaza», a estimé le Premier ministre Benjamin Netanyahu, en référence au mouvement islamiste palestinien ayant déclenché la guerre en lançant une attaque sans précédent sur Israël le 7 octobre 2023.

Mercredi, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite, a provoqué un tollé à l'étranger, mais également au sein de son gouvernement, en publiant une vidéo de dizaines de militants agenouillés et les mains liées.

«Flottille pour Gaza» : la vidéo polémique du ministre israélien de la Sécurité nationale Images diffusées sur le compte X du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, montrant des dizaines de militants de la "flottille pour Gaza", arrêtés et forcés à s'agenouiller, les mains attachées et le front posé au sol. 20.05.2026

Une jeune femme qui crie «Libérez la Palestine» au passage du ministre se retrouve la tête pressée vers le sol par les services de sécurité. «Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous», lance-t-il, triomphalement dans cette vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

«Spectacle honteux»

Les images diffusées ne sont «pas conformes aux valeurs d'Israël», a déclaré le chef de la diplomatie Gideon Saar, accusant M. Ben Gvir d'avoir «sciemment nui» à l'image du pays avec «ce spectacle honteux». L'intéressé a défendu au contraire «une grande source de fierté».

En Europe, plusieurs pays ont appelé l'UE a prendre des sanctions contre Israël et contre le ministre. Le traitement réservé aux détenus a ainsi été jugé «inadmissible» par Rome qui a exigé «des excuses» et demandé des sanctions contre Ben Gvir.

Le Premier ministre irlandais a condamné le «traitement choquant réservé aux citoyens de l'UE» et réclamé «de nouvelles mesures» contre le pays, dont «la suspension d'une partie, voire de la totalité, de l'accord d'association entre l'UE et Israël».

En Pologne, le ministre des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a dit qu'il souhaitait le déclarer persona non grata, après la convocation du chargé d'affaires israélien.

L'Italienne Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'Homme dans les Territoires palestiniens occupés, a salué sur X les prises de position condamnant «l'humiliation infligée aux membres de la Flottille».

Ce qu'ont subi ces militants est «un traitement de luxe par rapport à ce qui est infligé aux Palestiniens dans les prisons israéliennes», a-t-elle affirmé, appelant l'Italie à cesser «de s'opposer à la suspension de l'accord (d'association) UE-Israël.»

La Suisse condamne

De son côté, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) «déplore le traitement inacceptable réservé à certains participants, qui semble incompatible avec les assurances reçues des autorités israéliennes quant au respect du droit international et des droits fondamentaux», a-t-il écrit sur X mercredi soir.

#Flotilla | Le DFAE déplore le traitement inacceptable réservé à certains participants, qui semble incompatible avec les assurances reçues des autorités israéliennes quant au respect du #DroitInternational et des #droits fondamentaux.



Ces engagements doivent être respectés dans… — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) May 20, 2026

Selon le DFAE, huit ressortissants suisses ont participé à l'expédition. Ils ont été rapatriés vers la Turquie. Il précise jeudi après-midi à Keystone-ATS être en contact avec les autorités israéliennes et turques à ce sujet.

Mardi soir, un message posté sur Instagram par Global Sumud Switzerland montrait au total sept Suisses qui auraient tous été arrêtés. Au départ, neuf Suisses faisaient partie de l'expédition, mais deux ont préféré ne pas continuer «après les attaques au large de la Grèce».

L'artiste lausannoise Anne Rochat et la conseillère générale sédunoise Marie Morard figurent parmi les Suisses interceptés en mer. Le Conseil municipal sédunois se dit jeudi préoccupé par les conditions de détention de la politicienne valaisanne. Dans un communiqué, Sion appelle les autorités suisses, dépositaires des Conventions de Genève, à intervenir avec la plus grande fermeté auprès des autorités israéliennes afin de garantir le respect de la dignité humaine.