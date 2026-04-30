  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Flottille pour Gaza Les militants arrêtés par Israël vont être transférés en Grèce

ATS

30.4.2026 - 18:36

Les militants propalestiniens de la «flottille pour Gaza» arrêtés au large de la Crète par Israël dans la nuit de mercredi à jeudi vont être conduits en Grèce, a annoncé le ministre israélien des Affaires étrangères sur X.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé l'arrestation de 175 personnes mais les organisateurs parlent, eux, de 211 militants (archives).
Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé l'arrestation de 175 personnes mais les organisateurs parlent, eux, de 211 militants (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.04.2026, 18:36

Les autorités avaient d'abord affirmé que les 175 militants arrêtés seraient conduits en Israël. Mais «suite à un accord avec le gouvernement de Grèce, les civils transférés des navires de la flottille vers un navire israélien seront débarqués dans les prochaines heures sur les côtes grecques», a écrit Gidéon Saar sur X.

Météo défavorable. Une flottille pour Gaza contrainte de retarder son départ à Barcelone

Météo défavorableUne flottille pour Gaza contrainte de retarder son départ à Barcelone

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé l'arrestation de 175 personnes mais les organisateurs parlent, eux, de 211 militants.

Si Israël n'a pas communiqué les nationalités des personnes arrêtées à bord d'une vingtaine de bateaux (la flottille en comptait une soixantaine), le ministère français des Affaires étrangères a d'ores et déjà indiqué que 15 Français avaient été interpellés, et Rome a également demandé la «libération immédiate» des Italiens interceptés sans préciser leur nombre. Trois Belges figureraient parmi les personnes interpellées, selon un porte-parole de l'organisation Global Sumud Belgium contacté par l'Agence Belga.

Les Suisses participant à la flottille étaient sur d'autres bateaux. Ceux-ci ne se trouvaient pas dans la même zone et n'ont donc pas été interpellés. Cette flottille était initialement composée de plus de 50 bateaux partis ces dernières semaines de Marseille (France), Barcelone (Espagne) et Syracuse (Italie).

Les plus lus

Nuit de violences à Moudon et Echallens : neuf blessés et deux arrestations
Accusations de narcotrafic : Claudia Sheinbaum exige des preuves des États-Unis
Petite mais costaude, la «fourmi électrique» est à nos portes: faut-il s'inquiéter ?
Le patron de Denner démissionne
L’astuce discrète des républicains pour asseoir leur domination électorale
Incendie à Lancy : un homme arrêté pour tentative de meurtre