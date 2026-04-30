Les militants propalestiniens de la «flottille pour Gaza» arrêtés au large de la Crète par Israël dans la nuit de mercredi à jeudi vont être conduits en Grèce, a annoncé le ministre israélien des Affaires étrangères sur X.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé l'arrestation de 175 personnes mais les organisateurs parlent, eux, de 211 militants (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les autorités avaient d'abord affirmé que les 175 militants arrêtés seraient conduits en Israël. Mais «suite à un accord avec le gouvernement de Grèce, les civils transférés des navires de la flottille vers un navire israélien seront débarqués dans les prochaines heures sur les côtes grecques», a écrit Gidéon Saar sur X.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé l'arrestation de 175 personnes mais les organisateurs parlent, eux, de 211 militants.

Si Israël n'a pas communiqué les nationalités des personnes arrêtées à bord d'une vingtaine de bateaux (la flottille en comptait une soixantaine), le ministère français des Affaires étrangères a d'ores et déjà indiqué que 15 Français avaient été interpellés, et Rome a également demandé la «libération immédiate» des Italiens interceptés sans préciser leur nombre. Trois Belges figureraient parmi les personnes interpellées, selon un porte-parole de l'organisation Global Sumud Belgium contacté par l'Agence Belga.

Les Suisses participant à la flottille étaient sur d'autres bateaux. Ceux-ci ne se trouvaient pas dans la même zone et n'ont donc pas été interpellés. Cette flottille était initialement composée de plus de 50 bateaux partis ces dernières semaines de Marseille (France), Barcelone (Espagne) et Syracuse (Italie).