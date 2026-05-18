Les forces israéliennes ont intercepté lundi au large de Chypre une nouvelle «flottille pour Gaza», ont affirmé les organisateurs. Quatre Suisses font partie des personnes arrêtées, selon des vidéos publiées sur Instagram.

Keystone-SDA ATS

Selon le site permettant de tracer les navires de la flottille, des navires transportant quatre Suisses ont été interceptés. Des vidéos publiées sur le compte Instagram de la délégation suisse de la Global Sumud confirment que quatre Suisses ont été arrêtés. L'artiste lausannoise Anne Rochat figure parmi eux. Au total, huit Suisses étaient partis en direction de Gaza avec la flottille.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique avoir pris connaissance de l'interception des bateaux de la flottille pour Gaza au large de Chypre. «L'ambassade de Suisse à Tel-Aviv est en contact avec les autorités israéliennes à ce sujet», a déclaré le DFAE à Keystone-ATS.

En milieu d'après-midi lundi, le département explique n'avoir pas encore reçu d'informations des autorités israéliennes concernant la situation des participants suisses à la flottille. Selon ses informations «quelques ressortissants suisses figurent parmi les participants», sans ajouter le nombre.

Services consulaires facturés

Le DFAE a exhorté l’ambassadeur d’Israël en Suisse et les autorités compétentes en Israël à «respecter les droits fondamentaux des participants à la flottille» ainsi qu’à se «conformer au droit international et au droit de la mer. Toute intervention contre la flottille doit respecter le principe de proportionnalité», note le gouvernement contacté Keystone-ATS.

Il ajoute qu'en avril, le DFAE a «expressément informé» les organisateurs de la délégation suisse de la flottille pour Gaza des «risques considérables». Les Suisses qui participent à la flottille malgré ces avertissements «agissent sous leur propre responsabilité». L'aide consulaire peut être refusée ou retreinte dans de tels cas, conformément à la loi sur les Suisses de l'étranger ajoute le département. Dans ce cas-là, les prestations d'aide consulaire seraient «limitées au minimum légal».

«Les éventuels services consulaires seront en outre facturés, comme le prévoit la loi sur les Suisses de l’étranger».