  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Proche-Orient «Flottille pour Gaza»: quatre Suisses interceptés par Israël

ATS

18.5.2026 - 16:47

Les forces israéliennes ont intercepté lundi au large de Chypre une nouvelle «flottille pour Gaza», ont affirmé les organisateurs. Quatre Suisses font partie des personnes arrêtées, selon des vidéos publiées sur Instagram.

Keystone-SDA

18.05.2026, 16:47

Selon le site permettant de tracer les navires de la flottille, des navires transportant quatre Suisses ont été interceptés. Des vidéos publiées sur le compte Instagram de la délégation suisse de la Global Sumud confirment que quatre Suisses ont été arrêtés. L'artiste lausannoise Anne Rochat figure parmi eux. Au total, huit Suisses étaient partis en direction de Gaza avec la flottille.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique avoir pris connaissance de l'interception des bateaux de la flottille pour Gaza au large de Chypre. «L'ambassade de Suisse à Tel-Aviv est en contact avec les autorités israéliennes à ce sujet», a déclaré le DFAE à Keystone-ATS.

En milieu d'après-midi lundi, le département explique n'avoir pas encore reçu d'informations des autorités israéliennes concernant la situation des participants suisses à la flottille. Selon ses informations «quelques ressortissants suisses figurent parmi les participants», sans ajouter le nombre.

Services consulaires facturés

Le DFAE a exhorté l’ambassadeur d’Israël en Suisse et les autorités compétentes en Israël à «respecter les droits fondamentaux des participants à la flottille» ainsi qu’à se «conformer au droit international et au droit de la mer. Toute intervention contre la flottille doit respecter le principe de proportionnalité», note le gouvernement contacté Keystone-ATS.

Il ajoute qu'en avril, le DFAE a «expressément informé» les organisateurs de la délégation suisse de la flottille pour Gaza des «risques considérables». Les Suisses qui participent à la flottille malgré ces avertissements «agissent sous leur propre responsabilité». L'aide consulaire peut être refusée ou retreinte dans de tels cas, conformément à la loi sur les Suisses de l'étranger ajoute le département. Dans ce cas-là, les prestations d'aide consulaire seraient «limitées au minimum légal».

«Les éventuels services consulaires seront en outre facturés, comme le prévoit la loi sur les Suisses de l’étranger».

Les plus lus

Valérie Bègue réagit aux accusations contre Patrick Bruel
«La FIS dans un état préoccupant, nous fonçons droit dans le mur»
Grande opération policière dans quatre cantons – 13 millions de francs saisis
L'Oncle Sam encaisse une rouste, le Canada fait plier le Danemark
Trump veut installer une piste pour hélicoptère à la Maison Blanche