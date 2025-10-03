  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il sait ce qui l'attend» Flottille pour Gaza: un seul bateau est encore en route

ATS

3.10.2025 - 05:42

Un dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza poursuit sa route tôt vendredi matin, selon les organisateurs, après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël. L'Etat hébreu se prépare à expulser les militants propalestiniens arrêtés.

Seul un bateau de la flottille pour Gaza a réussi à échapper à la marine israélienne.
Seul un bateau de la flottille pour Gaza a réussi à échapper à la marine israélienne.
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 05:42

03.10.2025, 06:18

Le Marinette se trouvait à environ 150 km des côtes de Gaza à 03h50, selon la géolocalisation partagée sur le site de la flottille. «Il sait ce qui l'attend», précise l'organisation.

«S'il s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combats active et de briser le blocus sera également empêchée», avait averti jeudi le ministère israélien des affaires étrangères.

Plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille ont été arrêtés lors d'une opération d'environ douze heures, a indiqué jeudi soir un responsable israélien. Ils ont été «transférés en toute sécurité au port d'Ashdod pour être pris en charge par la police israélienne».

La flottille Global Sumud, qui comprenait des personnalités politiques et des militants comme la Suédoise Greta Thunberg, était partie d'Espagne en septembre dans le but de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. L'opération est présentée comme une «mission pacifique et non violente d'aide humanitaire».

«Acte d'intimidation»

Israël avait annoncé jeudi matin que les passagers, tous «sains et saufs», seraient expulsés vers l'Europe.

Mercredi soir, la marine israélienne a commencé à intercepter les bateaux après avoir averti les équipages qu'ils entraient dans des eaux dont Israël revendique le contrôle.

«Je félicite les soldats et les commandants de la marine qui ont accompli leur mission pendant Yom Kippour de la manière la plus professionnelle et efficace», a déclaré le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dans un communiqué.

Global Sumud ("résilience», en arabe) a dénoncé «une attaque illégale» survenue dans les eaux internationales, l'organisation des droits fondamentaux Amnesty International déplorant un «acte d'intimidation» d'Israël.

Onze participants grecs ont entamé une grève de la faim pour protester contre leur «détention illégale», selon des organisateurs de la flottille.

L'événement a suscité de nombreuses manifestations, notamment en Suisse, et des réactions cinglantes de certains pays comme la Turquie, qui a accusé Israël de commettre «un acte de terrorisme». Le président colombien Gustavo Petro a annoncé l'expulsion de la délégation diplomatique israélienne dans son pays.

La flottille humanitaire pour Gaza interceptée

La flottille humanitaire pour Gaza interceptée

Des images publiées par la Flottille internationale Global Sumud pour Gaza montrent les forces israéliennes montant à bord des navires "Florida" et "Captain Nikos". (AFP)

02.10.2025

Les plus lus

Pas d'épée pour Charles III: un directeur de musée doit s'en aller
Tourisme de masse : cette ville espagnole ne fait pas dans la dentelle !
Le jour où Trump a stupéfié l’armée américaine
«Je l’avais promis à ma fiancée» - L’exploit fou du gardien de Lille
Trump durcit le ton au deuxième jour de la paralysie budgétaire
Après sa 1ère visite controversée, Ueli Maurer retourne en Chine!