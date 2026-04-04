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«Gaza, Marseille est avec toi!» Flottille pour Gaza : vingt bateaux quittent Marseille pour «briser» le blocus israélien

Basile Mermoud

4.4.2026

Une vingtaine de bateaux français ont quitté samedi le port de Marseille pour rejoindre une nouvelle flottille internationale, qui devrait rassembler une centaine de bateaux au total, avec l'objectif de «briser» le blocus israélien et d'atteindre la bande de Gaza, a constaté l'AFP.

A l'automne 2025 avait été arraisonnée par la marine israélienne.
A l'automne 2025 avait été arraisonnée par la marine israélienne.
AFP

Agence France-Presse

04.04.2026, 18:40

«Gaza, Marseille est avec toi !», ont scandé plus d'un millier de personnes venues soutenir l'initiative des navires «Thousand Madleens», nom de ce collectif en référence à Madleen Kulab, pêcheuse professionnelle gazaouie.

Les navires, en majorité des voiliers, ont pris le large sous une salve d'applaudissements et de chants peu après 17h00 pour rejoindre en haute-mer la «Global Sumud Flotilla».

Cette flottille internationale, dont la majorité des bateaux appareillera le 12 avril de Barcelone, voguera vers Gaza autour du 20 avril, indiquent les organisateurs. Une halte d'une semaine est prévue au sud de l'Italie, pour une «formation à la non-violence».

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«L'objectif est de redonner une visibilité à la Palestine. On n'est pas trop en train d'en parler en ce moment, à cause du contexte international», estime Manon, qui ne donne pas son nom complet, membre d'un équipage. Il s'agit aussi «de casser le siège pour que les Palestiniens puissent avoir de l'aide humanitaire», ajoute la skippeuse.

«Les gens qui embarquent sur ces bateaux sauvent l'honneur de la France»

La France Insoumise - Nouveau Front Populaire's MP Manuel Bompard poses prior to an interview on the evening news broadcast of French television channel France2, in Paris on March 16, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Manuel Bompard

Député français

«Je considère que les gens qui embarquent sur ces bateaux, aujourd'hui, sauvent l'honneur de la France», a déclaré à l'AFP Manuel Bompard, coordinateur national de LFI.

«Mon rôle en tant qu'élu depuis des mois et des mois, c'est d'alerter le gouvernement, de contester et de critiquer l'incapacité et l'absence totale de politiques de rapport de force avec le gouvernement de Netanyahu, de Trump, pour que s'arrêtent les massacres à Gaza», a ajouté le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône.

A l'automne 2025, une première flottille d'une cinquantaine de bateaux, composée de personnalités politiques et militants comme la Suédoise Greta Thunberg, avait été arraisonnée par la marine israélienne, de façon illégale selon les organisateurs et Amnesty International. Ils avaient été arrêtés et expulsés par Israël.

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La bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, est soumise à un blocus israélien depuis 2007. Israël et le mouvement islamiste palestinien s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 après deux ans de guerre.

Les accusations de génocide commis par Israël envers les Palestiniens dans la bande de Gaza se sont multipliées. Des accusations rejetées par Israël.

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Des milliers de personnes ont défilé jeudi dans plusieurs pays d'Europe pour dénoncer l'interception par les forces navales israéliennes d'une flottille d'aide humanitaire propalestinienne à destination de Gaza, soumis depuis mars à un blocus.

03.10.2025

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