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Près de 2000 manifestants Pour la quatrième fois en six mois, les fonctionnaires genevois crient leur colère

ATS

23.4.2026 - 17:45

Près de 2000 personnes ont manifesté jeudi à Genève à l'appel du Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné pour protester contre les mesures d'économie prévues par le canton. Le défilé était précédé d'une demi-journée de grève.

Les fonctionnaires genevois sont en colère contre les coupes budgétaires annoncées dans le canton.
Les fonctionnaires genevois sont en colère contre les coupes budgétaires annoncées dans le canton.
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 17:45

23.04.2026, 17:49

«Grève, grève et mobilisation: c'est ça, c'est ça la solution», ont scandé les manifestants. En descendant pour la quatrième fois dans la rue depuis novembre dernier, les fonctionnaires comptent ainsi maintenir la pression sur l'exécutif et le Grand Conseil.

Les mesures d'économies prévues dans le projet de budget 2026 inquiètent les syndicats. Ils dénoncent le blocage des annuités pour 2026 et les trois années suivantes ainsi que le gel de l'indexation. Le Cartel intersyndical estime des pertes salariales allant jusqu'à 5,1%.

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Vincent Bircher, président du Syndicat des services publics Genève, a fustigé «l'austérité préventive» du canton. «Santé, social, éducation: les coupes budgétaires sont partout», a insisté une manifestante, appelant la population à être solidaire.

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