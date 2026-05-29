Fraîchement licenciée, Pam Bondi s’explique devant le congrès

Une commission du Congrès américain a interrogé vendredi Pam Bondi sur la gestion de l'affaire Epstein par cette ex-ministre de la Justice de Donald Trump, sur fond d'accusations persistantes de manque de transparence du gouvernement.

La controverse autour de la publication des documents du dossier Epstein poursuit Donald Trump depuis le début de son second mandat. Getty Images via AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'ex-ministre, remerciée par Donald Trump en avril, a été entendue par des membres d'une commission d'enquête de la Chambre des représentants lors d'une audition à huis clos. Les élus démocrates de même que les victimes du criminel sexuel demandaient de leur côté une audition publique.

La controverse autour de la publication des documents du dossier Epstein poursuit Donald Trump depuis le début de son second mandat. Le républicain avait appelé l'an dernier ses partisans à passer à autre chose alors même que les demandes de transparence se faisaient de plus en plus pressantes.

Le ministère de la Justice assure avoir publié tous les documents qu'il était légalement contraint de rendre public.

«Assez des mensonges, assez des tentatives de dissimulation. Il est temps pour Pam Bondi de répondre à nos questions», a déclaré sur les réseaux sociaux avant l'audition le député démocrate Robert Garcia, membre de la commission d'enquête.

Pam Bondi était devenue une figure centrale de l'affaire Epstein après avoir déclaré à son arrivée en fonction en 2025 que la liste supposée de clients du criminel sexuel était sur son bureau, dans l'attente d'être approuvée pour publication.

Le ministère de la Justice et le FBI ont ensuite affirmé qu'une telle liste n'existait pas et qu'ils ne prévoyaient pas de rendre publiques davantage d'informations.

Donald Trump avait limogé Pam Bondi en avril, au moment où le président américain se montrait de plus en plus frustré par l'incapacité de la ministre à poursuivre des opposants, selon plusieurs médias américains. Pour cette audition, seule une retranscription des échanges sera rendue publique.

Le démocrate Robert Garcia a dénoncé la décision de la tenir à huis clos, affirmant qu'elle violait l'esprit d'une assignation à comparaître et empêchait le grand public d'entendre l'ex-ministre sur cette affaire qui continue de susciter beaucoup d'attention.

Mais le chef républicain de la commission d'enquête, James Comer, a défendu le format de l'audition et affirmé que Pam Bondi avait coopéré plus rapidement que d'autres témoins.

Des victimes de Jeffrey Epstein se sont rassemblées à l'extérieur de la salle d'audition appelant la ministre à être entendue publiquement et sous serment.