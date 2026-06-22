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«En arrêt cardiovasculaire» France : deux enfants retrouvés morts dans une voiture en pleine canicule

Angelica Zermatten

22.6.2026

Deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, ont été retrouvés morts lundi après-midi dans la voiture de leur famille sur un parking résidentiel à Carpentras, dans le sud de la France, en pleine canicule, a-t-on appris auprès du parquet.

es pompiers ont indiqué à l'AFP avoir découvert «deux enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13h20» (image prétexte).
es pompiers ont indiqué à l'AFP avoir découvert «deux enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13h20» (image prétexte).
AFP

Agence France-Presse

22.06.2026, 16:16

«Les causes de la mort sont à déterminer mais la piste de la canicule est privilégiée», a déclaré à l'AFP la procureure de Carpentras, Hélène Mourges.

La mère des enfants a été prise en charge par les secours et n'a pas encore été entendue, a précisé la magistrate. Les pompiers ont indiqué à l'AFP avoir découvert «deux enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13h20».

La France est confrontée à une vague de canicule avec 49 départements (la moitié du pays) en vigilance rouge canicule, le niveau d'alerte maximal, un record. L'institut Météo-France prévoit «la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus». Au total, plus de 90% de la population sera affectée par cette vague de chaleur.

Cette canicule, après une première en mai, est d'une intensité «exceptionnelle, similaire à celle d'août 2003» qui avait fait près de 15.000 morts en France, «mais de durée encore incertaine», selon l'institut météorologique.

Dimanche, trois personnes âgées sont décédées à leur domicile en Gironde (sud-ouest) en raison des fortes chaleurs, selon la préfecture. Au moins 13 personnes se sont noyées au cours du week-end en France, selon la Sécurité civile.

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