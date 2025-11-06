Des «dysfonctionnements graves» ont été constatés dans le traitement des migrants par la police aux frontières de Montgenèvre, entre la France et l'Italie, selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). Ce dernier publie jeudi des recommandations en urgence.

Des camions anti-émeutes de la gendarmerie sont stationnés à l'entrée du village de Montgenèvre, en France, le 5 août 2023. (archives) IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

Les contrôleurs de cette autorité administrative indépendante, qui se sont présentés inopinément dans les locaux de la PAF de Montgenèvre (Hautes-Alpes) en mai 2025, épinglent dans leur rapport des conditions de privation de liberté «indignes à tout point de vue».

Lors de leur visite, ils ont constaté que les locaux étaient «particulièrement inadaptés aux hivers dans les Alpes à 1800 mètres d'altitude». Le ménage n'est fait que lorsque les lieux sont inoccupés, «ce qui est rare», note le rapport qui décrit des poubelles non vidées, des matelas et oreillers «maculés de saletés et de traces» ou encore des toilettes «à l'odeur pestilentielle».

Parmi la vingtaine de recommandations publiées au Journal officiel, le CGLPL suggère que les locaux soient «équipés de couchages et d'assises propres et en nombre suffisant, de boutons d'appel, de points d'eau et de toilettes, d'horloges indiquant la date et l'heure, d'espaces de rangement sécurisés ainsi que d'un chauffage et d'une ventilation efficace».

Il note aussi que le personnel n'est pas en nombre suffisant, notamment pour les officiers de police judiciaires, et recommande que les agents reçoivent «des consignes et informations claires de leur hiérarchie».

Le rapport estime également que «la privation de liberté dans les locaux du service ne respecte ni le cadre ni les délais légaux», et que les migrants devraient être mieux informés sur leur droit de demander l'asile notamment, ou encore bénéficier d'un interprète si nécessaire.

Le CGLPL rappelle qu'une interpellation pour vérification d'identité et pour vérification du droit au séjour ne se déroule pas dans le même cadre légal et pointe des confusions à ce sujet.

Sur les quatre premiers mois de 2025, déjà 1359 personnes ont été interpellées à Montégenèvre, selon les informations recueillies par le CGLPL, alors que les flux sont «majoritairement compris de la mi-avril à la mi-novembre du fait des conditions climatiques» en montagne.

Plus des trois-quarts des migrants arrêtés sont de nationalités érythréenne, éthiopienne et soudanaise, et «viennent le plus souvent de traverser la Méditerranée puis l'Italie à pied».