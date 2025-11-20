France: le chef d'état-major des Armées choque le pays

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Accepter de perdre ses enfants» France: le chef d'état-major des Armées choque le pays

ATS

20.11.2025 - 01:28

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a exprimé mercredi son «désaccord total» avec le chef d'état-major des Armées français, le général Fabien Mandon. Ce dernier avait estimé la veille lors du Congrès des maires de France que le pays devait «accepter de perdre ses enfants».

«Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense, alors on est en risque», a déclaré Fabien Mandon.
«Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense, alors on est en risque», a déclaré Fabien Mandon.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.11.2025, 01:28

20.11.2025, 01:33

«On a tout le savoir, toute la force économique et démographique pour dissuader le régime de Moscou (...). Ce qu'il nous manque, et c'est là où vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est», a dit lors d'un discours devant les maires le plus haut gradé français, le général Mandon.

«Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense, alors on est en risque», a-t-il ajouté.

«Il faut en parler dans vos communes», a-t-il conclu.

«C'est NON!»

Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues.

«Je veux exprimer un désaccord total avec le discours du chef d'État-major des armées. Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires ni qui que ce soit à des préparations guerrières décidées par personne», a réagi sur X Jean-Luc Mélenchon.

Le leader de LFI a également reproché au chef d'état-major des Armées français de «prévoir des sacrifices qui seraient la conséquence de nos échecs diplomatiques sur lesquels son avis public n'a pas été demandé».

«Un chef d'état-major des Armées ne devrait pas dire ça», a réagi le groupe parlementaire de LFI dans un communiqué.

«Ces déclarations interviennent après d'autres prises de position expliquant que la France devait se tenir prête à un possible affrontement avec la Russie d'ici quatre ou cinq ans. En répétant publiquement ces scénarios de guerre et en les dramatisant jusqu'à évoquer la perte d'enfants, le CEMA outrepasse son rôle. De tels propos ne relèvent en aucun cas de sa fonction», ajoutent les députés de gauche radicale.

Même constat pour le patron du Parti communiste français Fabien Roussel, au positionnement proche de celui des Insoumis sur le dossier russo-ukrainien.

«C'est NON! 51'000 monuments aux morts dans nos communes ce n'est pas assez? Oui à la défense nationale mais non aux discours va-t-en guerre insupportables!», a-t-il tonné sur X.

Tonalité similaire à l'autre bout du champ politique, où le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé sur LCI que le général Fabien Mandon n'avait pas «la légitimité» pour tenir ces propos et a dénoncé «une faute» de sa part.

«Ou alors le président de la République lui a demandé de le faire et c'est encore plus énorme», a-t-il ajouté.

Les plus lus

Ils partent à l'étranger avec leurs filles – Le tribunal les attend au retour!
France: le chef d'état-major des Armées choque le pays
La Maison Blanche rétorque: «Quand on cherche la bagarre, on la trouve»!
Les révélations choc d'une ex-joueuse de Montpellier
Projet luxueux : Christian Constantin investit... au Tessin !
L'héritage secret: beaucoup de dons et un mystérieux colis