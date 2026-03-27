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France Le déficit public plus bas que prévu en 2025

ATS

27.3.2026 - 08:59

Le gouvernement a eu une bonne surprise vendredi avec un déficit public moins élevé qu'attendu en 2025, à 5,1% du produit intérieur brut, ce qui le rend «ambitieux» pour continuer sur cette voie en 2026.

De nombreux économistes s'accordent à dire que le plus difficile politiquement, réduire les dépenses, reste à venir (archives).
De nombreux économistes s'accordent à dire que le plus difficile politiquement, réduire les dépenses, reste à venir (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.03.2026, 08:59

27.03.2026, 09:10

Le chiffre publié par l'Insee a été inférieur de 0,3 point à la prévision du ministère de l'Economie, qui était de 5,4%.

Selon cette première estimation il a ainsi reculé de 0,7 point par rapport à 2024, grâce à des recettes qui «accélèrent du fait de la hausse des impôts», a expliqué l'Institut national de la statistique dans un communiqué.

Cette amélioration a permis de faire baisser le ratio de la dette publique. Il est descendu à 115,6% du PIB fin 2025, soit 1,6 point de mieux que fin septembre.

«Il faut continuer à réduire le déficit» et «les chiffres pour l'année 2025 nous invitent à être ambitieux pour pour la nouvelle baisse du déficit en 2026», a commenté sur TF1 le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel.

Le gouvernement s'est fixé pour 2026 un objectif de déficit aux alentours de 5% du PIB. Il paraissait plus facilement atteignable avant le déclenchement fin février de la guerre au Moyen-Orient, qui devrait avoir des répercussions sur la croissance économique et donc les recettes fiscales.

Interrogé par TF1 sur les premières conséquences économiques en France, principalement via la montée du prix des hydrocarbures, M. Amiel a répondu qu'il était «trop tôt pour qu'on ait la remontée statistique précise des chiffres».

«Pas de cagnotte»

Il a par ailleurs exclu que les chiffres meilleurs que prévu des comptes publics favorisent l'octroi rapide d'aides aux entreprises ou aux consommateurs. «Il n'y a pas de cagnotte. La cagnotte, c'est quand il n'y a pas de déficit», a-t-il souligné.

L'effort pour réduire le déficit est passé très majoritairement, à ce stade, par la hausse des prélèvements. De nombreux économistes s'accordent à dire que le plus facile a été fait, tandis que le plus difficile politiquement, réduire les dépenses, reste à venir.

«Les recettes accélèrent en 2025: elles sont en hausse de 3,9%, après +3,2 % en 2024», relève l'Insee. En particulier, «les impôts courants sur le revenu et le patrimoine accélèrent fortement», de 6,6% en 2025.

«Les dépenses ralentissent: elles augmentent en euros courants de 2,5%, après +4,0% en 2024», a poursuivi l'institut statistique. Mais «leur croissance reste légèrement supérieure à celle du PIB en valeur en 2025 (+2,0%)», si bien qu'en volume, elles ont augmenté de 0,9%.

«Pour toute dépense supplémentaire qui serait engagée, il y aura à l'euro près l'annulation d'une autre dépense qui était prévue», a promis M. Amiel.

La réduction du déficit que vise le gouvernement est jugée indispensable pour contenir la hausse de la dette publique de la France. Celle-ci atteint 3.460,5 milliards d'euros fin 2025, contre 3.484,1 milliards fin septembre.

La France, avec les perturbations sur les marchés financiers dues à la guerre au Moyen-Orient, a vu monter ces dernières semaines les taux d'intérêt sur ses emprunts obligataires.

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