  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Le Sénat «rétablira la réforme des retraites» si nécessaire

ATS

25.10.2025 - 19:07

Le Sénat, contrôlé par la droite et les centristes, «rétablira la réforme des retraites» dans le cadre de l'examen du budget 2026 de la Sécurité sociale, si l'Assemblée vote sa suspension, a prévenu samedi le président de la chambre haute du Parlement, Gérard Larcher.

Des manifestants tiennent une banderole lors d’une mobilisation contre la réforme des retraites, à Paris, le 5 juin 2025 (archives).
Des manifestants tiennent une banderole lors d’une mobilisation contre la réforme des retraites, à Paris, le 5 juin 2025 (archives).
AFP

Keystone-SDA

25.10.2025, 19:07

«Le Sénat rétablira la réforme des retraites. Nous la votons depuis cinq ans. Je rappelle que son abandon, c'est 30 milliards de déficit en 2035», a expliqué le patron LR du Sénat dans une interview au Parisien où il qualifie le «budget présenté» à l'Assemblée de «pas acceptable».

Les socialistes ont obtenu du Premier ministre Sébastien Lecornu – en échange d'une non-censure de leur part – que la suspension de la réforme des retraites puisse être votée par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du budget de la Sécurité sociale (PLFSS), qui débute lundi en commission.

Menacé de censure. Sébastien Lecornu ouvre les débats sur le budget en France

Menacé de censureSébastien Lecornu ouvre les débats sur le budget en France

S'il existe une majorité à l'Assemblée en faveur de la suspension de la controversée réforme d'Elisabeth Borne de 2023, le Sénat, qui sera ensuite saisi de l'examen du budget, y sera majoritairement opposé.

«Il est clair que le Premier ministre regarde surtout du côté des socialistes! Il a abandonné le 49.3 comme un cadeau de Noël mais les socialistes en demandent et en demanderont toujours plus», dénonce le patron du Sénat.

«Il n'est pas question d'accepter n'importe quoi», appuie Gérard Lacher qui demande, comme l'ensemble de la droite, plus de diminution des dépenses publiques. «Depuis mai, le Sénat, avec les groupes de la plate-forme commune, les deux rapporteurs généraux et les rapporteurs, travaille à une proposition de budget avec 32,5 milliards d'économies», ajoute-t-il.

Pas «dans un avenir proche». Ukraine : la rencontre Trump-Poutine reportée jusqu'à nouvel ordre

Pas «dans un avenir proche»Ukraine : la rencontre Trump-Poutine reportée jusqu'à nouvel ordre

Les discussions autour du budget de l'Etat ont débuté depuis une semaine à l'Assemblée. Et l'équation s'annonce particulièrement difficile pour le gouvernement Lecornu, cerné de lignes rouges et qui doit répondre aux injonctions contradictoires des groupes politiques mais aussi de la chambre haute et de la chambre basse.

Les plus lus

«Je ne comprends pas un mot» : Trump déconcerté par une journaliste française
La Fribourgeoise Audrey Werro sacrée révélation européenne de l'année !
Trump ne veut pas «perdre son temps» avec Poutine sans accord sur l’Ukraine
Lamine Yamal allume le Real, Xabi Alonso refuse de rentrer dans la polémique
La Banque de France tire la sonnette d’alarme : le pays risque un «étouffement progressif»
Xhaka et Sunderland créent la surprise à Chelsea et s'installent sur le podium